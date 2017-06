...Y Zepeda le responde: “no vas a ganar solo”

“Andrés Manuel no va a ganar solo, es una sentencia lapidaria que hago yo y no soy su enemigo." declaró Juan Zepeda

CIUDAD DE MÉXICO.- “Andrés Manuel no va a ganar solo, es una sentencia lapidaria que hago yo y no soy su enemigo, ni soy de la mafia del poder. Sólo hay que ver sus dos anteriores derrotas. Así como ahora mismo está fraguando su tercera derrota, así lo hizo en las dos veces anteriores”, declaró Juan Zepeda, ante las declaraciones del líder de Morena, rechazando una alianza con el PRD.



El excandidato perredista a la gubernatura del Estado de México, expresó a El Financiero que al sol azteca le quedan varios escenarios posibles. “Nos abre un espectro aún mayor de posibilidades, porque en algún momento estuvimos impulsando que fuésemos en un bloque de izquierda, pero hoy ha cancelado esa posibilidad”, insistió.



A parecer de Zepeda, antes de que empezara este debate, pugnaban por un bloque de izquierda, pero subsisten otros tres escenarios. “La segunda opción, que tiene peso en el partido, es de los que dicen que vayamos con un candidato y que la alianza sea entre PAN y PRD”, explicó.



“Otra opción es que formáramos un frente amplio, algunos le llaman el cuarto polo, donde puedan coincidir grupos. Que sea un candidato que no necesariamente sea de algún partido, puede ser independiente, o más bien un ciudadano reconocido por la sociedad sin vínculos partidistas, y que ahí puedan confluir todas las escisiones de partidos”, añadió.



Y la cuarta opción pasa, dijo, porque el PRD corra con un candidato propio, como en el Estado de México. “El PRD es un partido fuerte a nivel nacional rondaremos los 5 millones de votos. Pero lo que hoy rescato de la declaración de Andrés Manuel, es que su enemigo es él mismo”.