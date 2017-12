...Y se va Mayans del sol azteca, tras 25 años de militancia perredistas

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando Mayans, senador de la República, renunció a una militancia de 25 años en el PRD y, con ello, al cargo de vicecoordinador de la fracción parlamentaria de ese partido en la Cámara alta.



En entrevista con El Financiero, el senador tabasqueño señaló que su renuncia fue porque “el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, se apoderó del proceso de selección del candidato a gobernador y la encuesta que aplicaron con el fin de definir al abanderado fue una farsa, porque él ya lo tenía definido”.



“No me voy a prestar al juego del gobernador, y entrar a esa encuesta hubiera sido tanto como convalidar el juego dentro de un partido en el que ya no hay nada que hacer, donde las vías democráticas han quedado canceladas y donde lo único que cuenta es el poder con el que se cuente al interior”, dijo.



A pregunta expresa sobre si ingresará al partido de López Obrador, Mayans respondió que “no estoy buscando cargos, mi lucha es por la democracia y por el bien de mi estado y de mi país, por lo que todavía no sé si me voy a Morena”.



También se le preguntó si a corto plazo se integrará a la bancada del PT-Morena en el Senado, y dijo que aún no lo tiene definido, “voy a platicar con los dirigentes de ambos partidos para explorar esa posibilidad, pero de momento no me voy con ellos, participaré como senador independiente”.



Así, pese a que Mayans fue reservado sobre su paso a Morena, Yeidckol Polevnsky, secretaria general con funciones de presidenta nacional de ese partido, confirmó la llegada del legislador a su partido.



Entrevistada por este diario, Polevnsky le dio la bienvenida y celebró que “no sólo tenemos esta llegada, sino la de muchos militantes de otros partidos”.