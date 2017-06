...Y el PT le pedirá replantear alianzas; ‘solos, perderíamos’

CIUDAD DE MÉXICO.- Pedro Vázquez, representante del Partido del Trabajo (PT) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), adelantó que su partido solicitará a Andrés Manuel López Obrador reconsiderar la política de alianzas aprobada este domingo por Morena, “ya que solos no vamos a ganar”.



En entrevista con El Financiero, Vázquez señaló que, aunque la decisión definitiva sobre esta solicitud a López Obrador se tomará este miércoles en la reunión de la Dirección Nacional de su partido, “es nuestra obligación señalarle que sin una alianza que incluya a todas las fuerzas de izquierda no vamos a poder sacar al PRI de la Presidencia del país”.



De igual forma señaló que “el más reciente ejemplo de que si la izquierda no va unida a la próxima elección (fracasaría) es el Estado de México, donde cada quien fue por su cuenta y al final nos quedamos al margen, por eso insistimos en que debemos ir todos juntos, el PRD, Morena, el PT y Movimiento Ciudadano”.



Esta decisión de López Obrador, de ir en alianza en 2018 sólo con el Partido del Trabajo, se debió a que éste fue el único partido que hizo caso del reiterado ultimátum de sumarse a la campaña de Delfina Gómez, “o de lo contrario son partidos paleros al servicio de la mafia del poder”.



AMOR Y PAZ



En tanto, Jorge Álvarez Maynez, también representante ante el Instituto Nacional Electoral, pero por Movimiento Ciudadano, dijo que “no nos merece ningún comentario la decisión de Morena, amor y paz con ellos”.



A pregunta expresa sobre si su partido buscará a Morena para que reconsidere su decisión de hacer alianza únicamente con el Partido del Trabajo, Álvarez Maynez señaló que no.



“Ellos tienen el derecho de tomar sus propias decisiones y también de asumirlas y hacerse responsables de ellas”, afirmó finalmente Álvarez Maynez.