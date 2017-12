Vuelca autobús con turistas en Quintana Roo; hay al menos 12 muertos

MAHAHUAL.- Un autobús turístico con capacidad para 40 personas volcó alrededor de las 10:30 de la mañana en la carretera Cafetal- Mahahual, en Quintana Roo con un saldo de al menos 12 personas muertas y 18 lesionados, informó la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.



A través de un boletín, la dependencia dijo que los 31 pasajeros, viajaban a bordo de un autobús de la empresa Turismo Costa Maya, son visitantes de Mahahual que arribaron en el crucero Royal Caribbean con destino a la zona arqueológica de Chaccobén.



El vocero de Protección Civil de Quintana Roo, Vicente Martín, dijo que al menos siete estadounidenses y dos suecos sufrieron heridas. Las autoridades aún no dan a conocer las nacionalidades de los muertos.



"El servicio médico forense realiza el levantamiento de los cuerpos, así como los trámites legales correspondientes", dijo el director general de Tránsito de Quintana Roo, Jorge Santana, en el comunicado



"Se ha realizado el traslado de las personas lesionadas hacia hospitales de Bacalar y Chetumal", agregó.



Una versión dice que el percance vial se produjo cuando explotó la llanta delantera derecha, lo que ocasionó que la unidad volcara entre la maleza del costado del tramo carretero Cafetal-Mahahual.



El comandante de la policía de Bacalar, Carlos Briceño Villagómez, dijo que se trata de un camión Mercedes Benz color dorado con placas de circulación 82RA7V.



Las autoridades investigan la causa del accidente.



Costa Maya Mahahual, la empresa de transporte involucrada, dijo en un comunicado que el autobús transportaba turistas que llegaron a la localidad costera de Mahahual a bordo de un crucero.



Además de los turistas, estaban a bordo el conductor y un guía, indicó la empresa.



En tanto, la empresa de cruceros Royal Caribbean Cruises, con sede en Miami, informó en un comunicado que en el autobús había pasajeros de dos de sus barcos, el Celebrity Equinox y el Serenade of the Seas. La compañía manifestó sus condolencias y dijo que están apoyando con atención médica y transporte.



Un portavoz de la embajada de Estados Unidos en México dijo que autoridades están trabajando con autoridades locales para determinar si hay ciudadanos estadounidenses afectados.



Con información de AP y Reuters