'Votar candidatos para ser rentables'

Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, afirmó que una de las opciones reales para que el PRI pueda tener rentabilidad electoral en el 2018, “es abrir la posibilidad a que puedan estar los candidatos sometidos a la votación de los militantes, de los simpatizantes y de los ciudadanos.



“Cuando un ciudadano te acompaña a ganar un proceso interno, te acompaña a ganar una constitucional y, lo más importante, es que te acompañe a gobernar”, apuntó.



“Alguien decía que con los militantes no es suficiente para ganar una elección, por supuesto que no, pero sin los militantes definitivamente perdemos”, señaló.



En entrevista con El Financiero aseguró que son 4 millones 700 mil electores los que ha perdido el PRI en los últimos cinco años, y “básicamente ha sido por que no escuchamos a la militancia y no le damos la oportunidad a que llegue el candidato que la militancia y la sociedad están pidiendo, y en eso es donde nos hemos equivocado”.