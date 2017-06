Vota sólo el 55% de veracruzanos; la abstención predomina

XALAPA.- El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Juan Emilio González Garrido, calificó de catastrófica la participación ciudadana durante la jornada electoral de este 4 de junio, pues apenas el 55 por ciento de los veracruzanos en edad de votar acudió a las casillas.



En entrevista dijo que después de hacer recorridos y gracias a los reportes que recibe de municipios, el causante del abstencionismo pudo haber sido el miedo de salir a votar, ya que la población creía que iba a haber alguna situación de violencia. “Es catastrófico y grave porque al menos yo esperaba que se iba a superar el 55 por ciento de participación, que es más o menos una cifra similar del último proceso, pero no creo que se llegue”.



Asimismo, explicó que en las zonas urbanas y en los municipios grandes es donde la población no estuvo presente en las urnas, caso contrario a las colonias de la periferia y los municipios menores, donde hubo más afluencia, atribuyendo esto a que en las demarcaciones más pequeñas los votantes conocen mejor a los candidatos.



“Los ciudadanos se quejan pero no salen a votar, en ciudades grandes como ésta (Xalapa) donde debieron haber salido a mostrar su voluntad, es grave que la gente siga sin salir a votar y dejarse llevar por las situaciones”.



Criticó el hecho de que no haya habido participación, dado el costo financiero y la movilización de recurso humano que representa el ejercicio de una elección, por lo que consideró que la gente aún no ha entendido la importancia de salir a votar por alguien e incluso anular su sufragio, que no es lo más recomendable, pero al menos deja muestra de su participación y su intención de ser parte de la democracia en México.