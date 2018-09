Vocero presidencial confía que TLCAN quede en actual administración

El vocero del Gobierno federal, Eduardo Sánchez Hernández, confió que en la actual administración se concluya la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá.

"Estamos en eso, ojalá nos toque a este gobierno poderlo firmar (el TLCAN)", dijo en entrevista en Palacio Nacional previo al desfile militar del 16 de Septiembre.

Cuestionado respecto a si el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aceptó la seguridad del Estado Mayor Presidencial (EMP) para la gira que va iniciar por la República mexicana, dijo desconocer esa posibilidad.

"No tengo conocimiento de que ello haya ocurrido todavía, pero cuando lo sepamos, con mucho gusto se los comunicamos", expresó.

También dijo desconocer si durante el viaje que hará el presidente Enrique Peña Nieto el 24 de septiembre próximo a la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, se daría un encuentro con su contraparte de Estados Unidos, Donald Trump.

Sobre la suspensión de las festividades patrias en dos municipios de Guerrero y los hechos de violencia que ocurrieron en Garibaldi, en la Ciudad de México, que dejaron al menos cinco muertos, dijo no contar con datos de seguridad.

"Ninguna, no tengo ninguna noticia. En cuanto tenga algún reporte se los digo, pero yo no tengo ningún reporte. No formo parte del gabinete de seguridad", comentó sobre el caso de Guerrero.

Al responde sobre el caso de Garibaldi anotó: "No sabría decirle. No tenemos datos de seguridad. Con mucho gusto lo haría, yo ya no formo parte del gabinete de seguridad".

Sobre la participación del cuerpo diplomático en las festividades patrias, la víspera indicó que acudieron a la ceremonia del Grito de Independencia, al término de la cual el presidente Enrique Peña Nieto tuvo la ocasión de saludarlos a todos.