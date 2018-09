Viviré en Palacio Nacional cuando mi hijo termine la primaria: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, aseguró que vivirá en Palacio Nacional hasta que su hijo menor, Jesús Ernesto, termine la primaria.

Durante un mitin en Guadalajara, Jalisco, después de reunirse con el gobernador Aristóteles Sandoval y con el gobernador electo, Enrique Alfaro, afirmó que mantendrá su residencia en la delegación Tlalpan.

“Mientras mi hijo Jesús Ernesto temina la primaria voy a seguir viviendo en la casa de ahora, y una vez que termine mi hijo el sexto año, porque la escuela a donde estudia ahora está cerca de la casa, terminando me voy a ir a vivir al Palacio Nacional, ahí voy a estar, donde vivió Juárez”, dijo.

Durante su mensaje, recordó los apoyos que tendrá el estado como parte de su proyecto, como universidades y apoyo a jóvenes que no estudian ni trabajan.

“Vamos a cambiar las cosas en el país, no va a ser maquillaje, no va a ser un cambio cosmético, vamos a llevar a cabo la cuarta transformación con la participación de todos y buscando el consenso el acuerdo general ya pasó la etapa de la campaña. No es nada más lo que haga nuestro movimiento es lo que hagamos todo los mexicanos necesitamos la reconciliación”, señaló.

Agregó que “ya no vamos a utilizar al Estado Mayor Presidencial, les agradecemos por los servicios que han prestado al gobierno en otros tiempos. No les vamos a faltar al respeto, pero esos ocho mil elementos que estaban destinados a cuidar al presidente ahora van a ayudar al pueblo, porque van a formar parte de la Secretaría de la Defensa para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país, la seguridad interna y la seguridad pública”.