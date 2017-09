Visita de Peña Nieto tensa a Oaxaca

OAXACA.- La visita del presidente Enrique Peña Nieto a la ciudad de Oaxaca se vio marcada por la tensión y la pólvora de cohetes.



El recibimiento hostil se anticipaba desde hace dos días, cuando los dirigentes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtieron que no permitirían la llegada del mandatario, a quien rechazan por haber impulsado una reforma educativa que, afirman, va en detrimento del magisterio.



Esta mañana, varias calles cercanas al Centro de Convenciones que inauguró Peña Nieto en esta ciudad estaban bloqueadas, mientras que el propio inmueble fue asegurado la noche anterior por la Policía Federal, que con vallas metálicas y decenas de granaderos impidió que manifestantes se acercaran y evitaran el acceso de los visitantes.



Peña Nieto asistió a entregar el Premio Nacional de Exportación 2017, que cada año organiza el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE).



Alrededor de las 13:00 horas fue cuando se supo que el mandatario había arribado por el motor de los helicópteros, medio de transporte al que se vio obligado a recurrir por los bloqueos en las vías, y los cohetes dominaron el ambiente por cerca de 8 minutos.



El centro de convenciones, sin embargo, fue inaugurado cuando aún no ha sido totalmente terminado. Una parte del techo donde se instaló un gran tragaluz muestra señales de no estar terminado, pues aún se pueden ver lonas de plástico dispuestas para evitar el paso de la lluvia.



Además, varios detalles al interior del inmueble faltan, en tanto que aún pueden verse las huellas de arena y cemento que dejaron los trabajadores.



HAY NERVIOSISMO POR ELECCIONES DE 2018



El desenlace de la batalla electoral que definirá el próximo año al siguiente presidente de México parece causar nerviosismo para el empresario Valentín Diez Morodo.



Durante una conferencia sobre la modernización del TLCAN, Diez Morodo fue cuestionado sobre si le preocupaba que un candidato de izquierda esté liderando las encuestas de cara a las elecciones presidenciales del 2018.



“Ya te estás metiendo a un tema que no es el mío. Estamos hablando de temas económicos estrictamente. Existe nerviosismo igual que los del norte tienen nerviosismo con su actual dirigente, entonces, mejor ahí lo dejamos”, dijo Diez Morodo, sin aludir a ningún candidato en específico, en el marco del congreso anual del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE)



Una encuesta publicada por El Financiero en julio sobre la intención de voto de los líderes políticos que podrían competir por la presidencia dio ventaja al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, con 30 por ciento de la preferencia.



Le siguió la panista Margarita Zavala, con 28 por ciento y el priista y secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong con 24 por ciento.



Sin embargo, pidió separar la política de la parte económica y para ello llamó a unir fuerzas ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



“La solución no es más que una, coordinados y trabajar todos en equipo y eso lo digo también y lo aplico al tema político. No queramos hacer entes independientes que a la hora lo único que va hacer es debilitar los frentes comunes que puedan existir”, agregó el empresario y presidente del COMCE, quien sigue de cerca las negociaciones del TLCAN.



En este sentido, el también presidente del consejo de administración de Citibanamex dijo que era necesario terminar la renegociación del TLCAN antes de las elecciones de julio del próximo año.



“Cuanto más pronto sea es mejor, pero no podemos fijar fechas, plazos, muchos hablaban de que a lo mejor para el mes de noviembre ya tendríamos una agradable sorpresa de haber afinado todos aquellos detalles y diferencias. Tampoco hay que precipitarse, si ya se tiene un calendario y vamos a la tercer ronda de negociaciones, vamos a concluir las siete rondas”, dijo Diez Morodo.



Alrededor de las 13:00 horas fue cuando se supo que el mandatario había arribado por el motor de los helicópteros, medio de transporte al que se vio obligado a recurrir por los bloqueos en las vías, y los cohetes dominaron el ambiente por cerca de 8 minutos.



El centro de convenciones, sin embargo, fue inaugurado cuando aún no ha sido totalmente terminado. Una parte del techo donde se instaló un gran tragaluz muestra señales de no estar terminado, pues aún se pueden ver lonas de plástico dispuestas para evitar el paso de la lluvia.



Además, varios detalles al interior del inmueble faltan, en tanto que aún pueden verse las huellas de arena y cemento que dejaron los trabajadores.