Vinculan a proceso a rector de la UAEM 

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez fue vinculado a proceso este día por el delito de peculado, a pesar de que el pasado 1 de octubre, el juez de control determinó un auto de no vinculación a proceso.



El auto de no vinculación se había determinado porue no se contó con las pruebas suficientes, aunado a que se violentaron los derechos de los imputado, situación por el que la defensa como el ministerio público apelaron.



Asimismo, se vinculó a proceso al extesorero de la institución, Eduardo Sotelo Nava. Sin embargo, el rector no se presentó a la audiencia, presentando un justificante médico y, a su vez, los representantes legales señalaron que por declaraciones del fiscal anticorrupción, Juan Salazar Nuñez, tenían la versión de la existencia de una tercera carpeta de investigación por un delito del orden federal, que hasta el momento no ha sido confirmado por la PGR, pero por el que se temía que ahí fuera detenido.



Al respecto, los abogados defensores del titular de la máxima casa de estudios morelense, confirmaron que a pesar de que se solicitó la postergación de la audiencia, porque el juez incluso manifestó en un inicio el desconocimiento del caso, al medio día de este miércoles, se llevó a cabo la audiencia con la presencia de los defensores del rector.



Aun cuando la defensa del rector presentó pruebas de descargo, por lo que solicitó antes la postergación indefinida de esa audiencia.



Por la mañana, uno de los abogados, Sergio Parra comentó que la tercera sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Morelos el 13 de noviembre de este año emitió una resolución en dónde declaró infundada los agravios de ambas partes y revocó el falló del juez de primer grado. Ordenando así la reposición del procedimiento, es decir, la continuación de la misma, pese a que la defensa aportó pruebas de descargo. Pero la decisión de dicha sala, también fue impugnada a través de un amparo.



Ante esta situación, el juez otorgó a la fiscalía anticorrupción morelense, un plazo de dos meses para presentar todas las pruebas de los delitos que se le imputan a Vera Jiménez, como es el de peculado y el de enriquecimiento ilícito, este último del que también se le acusa a su esposa, María Elena Ávila. Ambos tendrán que comparecer en enero.



Asimismo, en la mañana diversas organizaciones de abogados morelenses expresaron su preocupación por el comportamiento del Tribunal Superior de Justicia en Morelos, ya que en trámites en ciudadanos comunes, tardan meses en resolverlos y, en el caso del rector, han acelerado su proceso.