Ya viene el periodo intercampañas pero…. ¿de qué se trata?

A partir del próximo 12 de febrero y hasta el 29 de marzo, partidos y candidatos deberán restringir sus actividades y evitar incurrir en actos anticipados de campaña debido a que comenzará oficialmente la etapa de intercampañas.



Ese periodo corresponde a los días que transcurren entre el fin de las precampañas y el inicio formal de las campañas, en el que los políticos deberán cumplir una veda.



La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) no precisa las acciones válidas durante la intercampaña, pero sí detalla que ni partidos ni candidatos deben incurrir en actos anticipados de campaña.



De acuerdo con el artículo 3 de la Legipe, los actos anticipados son aquellos “que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido”.



Y en el artículo 242, la legislación precisa las actividades que son válidas sólo para el desarrollo de las campañas electorales, en las que se permiten actos como “reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas”.



A esto se suma la propaganda electoral, que son “escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes”.



Bajo los conceptos establecidos en la Legipe, el INE reconoce que durante las intercampañas los partidos y candidatos no pueden realizar eventos ni hacer propaganda que corresponde a las campañas. Además, en ese periodo deben formalizar el registro de candidatos federales, entre el 11 y 18 de febrero.



Antes del inicio de las campañas, el 30 de marzo, los candidatos podrán conceder entrevistas a los medios, pues la autoridad electoral reconoce la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, pero no podrán llamar a votar o plantear propuestas de gobierno, aunque serán válidos sus comentarios respecto a la situación del país.



El consejero Ciro Murayama refirió que no se trata de que los candidatos no hablen, sino de que tengan cuidado con sus declaraciones, incluidas las que den entrevistas, porque, de ser necesario, se evaluará cada caso.



Para las intercampañas, el INE también estableció las pautas de transmisión a las que se deben apegar las fuerzas políticas, ya que durante este periodo se transmitirán 2,205 spots en radio y televisión.



El Comité de Radio y Televisión puntualizó que los partidos deben apegarse a la difusión de mensajes genéricos, contenido institucional en el que no se promocione el voto o la figura de algún candidato.



Aunque hay tres coaliciones registradas –Todos por México (PRI, PVEM y Panal; Por México al Frente (PAN, PRD-MC, y Juntos Haremos Historia (Morena-PT y PES–, en las intercampañas los promocionales corresponderán a cada partido.



El consejero Benito Nacif, quien preside el Comité de Radio y Televisión, explicó que en intercampañas no se toman en cuenta las coaliciones: “Cada partido administra sus tiempos, sus reservas de contenidos y todo el material es genérico”.