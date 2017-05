Videgaray deja militancia “guardada en un cajón”

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, afirmó que su militancia como priista quedará “guardada en un cajón” durante el tiempo en que esté al frente de la política exterior del país.



En un encuentro con medios de comunicación, aseguró que no buscará participar en las elecciones de 2018, y que se dedica de tiempo completo a su encargo.



“No voy a participar, es algo personal. Tengo una militancia, de la que estoy muy orgulloso, pero no ejerzo, estoy dedicado a ser canciller…tengo mi militancia guardada en un cajón. El canciller de México debe tomar total imparcialidad y debe actuar con institucionalidad”, expresó.



En la conferencia también abordó el tema de la seguridad y el combate al crimen organizado, y afirmó que la mejor ayuda que Estados Unidos puede dar a México en el control de la seguridad es reconocer su responsabilidad como consumidor, y busque reducir el flujo de armas y dinero hacia México.



“La ayuda imperativa es que Estados Unidos asuma su responsabilidad, que se haga consciente de disminuir el consumo de drogas… que se asuman medidas concretas para defender el envío de armas… Eso es lo más importante que puede hacer Estados Unidos”, dijo.



Explicó que el tema de seguridad se enfrenta con seriedad, ya que la violencia que genera el crimen organizado representa una situación que lastima no sólo a los policías y militares, sino a la sociedad civil, “es un fenómeno que implica pérdidas”, al referirse a los periodistas asesinados por sus investigaciones sobre el narcotráfico.



Agregó que respecto a las responsabilidades de México en seguridad, son más de diez años de enfrentar a la delincuencia, y que el país está haciendo su trabajo, en la medida de sus posibilidades.



"México está cumpliendo, haciendo, con sus capacidades, un combate frontal, doloroso y sumamente costoso para la sociedad mexicana, pero este combate inevitablemente tendrá resultados efímeros si el origen central del problema que es la enorme demanda por drogas ilegales que subsisten en Estados Unidos, y si no hay esfuerzos para contener el flujo de armas y dinero en efectivo permite a organizaciones criminales llevar a cabo esta actividad", expuso.



Por otra parte, el funcionario señaló que no se tiene contemplado un encuentro entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump; pero destacó la labor de los funcionarios mexicanos que han trabajado con sus contrapartes en Estados Unidos, como el titular de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría General de la República.