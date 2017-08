Videgaray da la cara por Peña y le responde a Maduro

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, respondió ante las críticas que lanzó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro contra su homólogo de México, Enrique Peña Nieto.



A través de su cuenta de Twitter, Videgaray escribió "cobarde es quien usa el poder del Estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo".

Presidente @NicolasMaduro: cobarde es quien usa el poder del estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo. — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) 4 de agosto de 2017



Esta tarde, el presidente Nicolás Maduro despotricó contra el presidente mexicano, al calificarlo como un empleado "abusado por Trump".



"Si yo fuera presidente de México, tumbaría todos los muros (…) no como este cobarde que es presidente de México, Peña Nieto", recalcó Maduro.



“Peña Nieto, escúchame desde Venezuela: da vergüenza que te dejes tratar así. Yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado por su jefe, maltratado, abusado y violado por Trump", lanzó esta tarde en un mensaje televisivo.



Asimismo, el pasado lunes, el mandatario venezolano se había pronunciado sobre el tema de México y el muro que busca construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



“Si fuera presidente de México, le pusiera coto y paro a ese muro. Si fuera presidente de México, me fuera con una mandarria (un martillo) y no permitiría la construcción de ese muro”, declaró Maduro en la sede del Poder Electoral, donde obtuvo la copia de los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. "No muevo la colita y no soy un ‘perro echado’.