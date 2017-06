Víctimas de Pitufo piden castigo a empleados de PGR por ‘fabricar casos’

CIUDAD DE MÉXICO.- Personas encarceladas en México, con base en dichos de José Salvador Puga Quintanilla –hoy preso en Estados Unidos por abuso sexual infantil–, testigo protegido de PGR en el gobierno de Felipe Calderón, exigieron castigo a los funcionarios que lo contrataron para “inventar expedientes”.



En entrevista con El Financiero, los hermanos Javier y Arturo Herrera Valle, exmandos de la Policía Federal, así como Alejandro Aguilar López, excomandante de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) de la PGR, relataron cómo el Pitufo les “destrozó la vida con sus ‘calumnias’ inducidas”.



“Se le dio mucha credibilidad a los dichos de Pitufo y otros testigos colaboradores del gobierno de Calderón, pero todo era falso. Eso nos hace cuestionar cuántos inocentes más están en prisión, cuántos expedientes inventaron”, dijo el exagente de la AFI, quien estuvo cuatro años, cuatro meses y cuatro días en prisión por una declaración que Pitufo hizo ante la PGR de Marisela Morales.



Pese a salir de prisión exonerado y contar con cursos de especialización con las mejores policías del mundo, como el Scotland Yard de Inglaterra, el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos o las Policías de Francia y Japón, Aguilar López dice que hoy sigue boletinado en Plataforma México como hombre de alta peligrosidad.



“No nos han devuelto el empleo que nos arrebataron, rompieron nuestro proyecto de vida, nos afectaron psicológica, emocional y económicamente, no he podido entrar un empleo estable, y a quien nos hizo todo esto lo premiaron, le quitaron los cargos de secuestro que tenía y lo dejaron ir”, reprochó.



Los hermanos Herrera Valle, que ocuparon cargos de alto rango en la Policía Federal y estuvieron presos tres y cuatro años, recordaron que la mayoría de las personas acusadas por Pitufo han obtenido su libertad e iniciaron demandas contra Marisela Morales y su equipo –las cuales no han prosperado–, como responsables de avalar los dichos del hoy sentenciado en Estados Unidos a 35 años de prisión.



“En su declaración en Estados Unidos, Pitufo reconoce que era testigo colaborador de la PGR y que mintió para meter a gente inocente a la cárcel, esto debería servir para castigar a quienes nos echaron a perder la vida”, dijo Herrera Valle, excomisionado de la PF.



Intentaron denunciar al Pitufo, pero en PGR, en la administración de Jesús Murillo Karam, ni siquiera quisieron iniciar el expediente.