'Vía Radical' acusa cateo e intimidación en sus oficinas municipales

TLALNEPANTLA.- Raúl Uribe Soria, candidato del partido estatal 'Vía Radical' a la alcaldía de Tlalnepantla, denunció que el pasado 20 de abril un grupo armado cateó sus oficinas municipales e intimidó a los militantes que se encontraban en el lugar.

Detalló que los agresores, quienes portaban armas largas, presuntamente eran acompañados por un convoy conformado por policías estatales y federales. Sin embargo, al momento de ingresar al inmueble no mostraron oficios de la Fiscalía mexiquense ni credenciales que los acreditaran como miembros de alguna fuerza policiaca .

Tras recibir la constancia del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para contender por la presidencia municipal de esta ciudad, Uribe Soria afirmó que los agresores les pidieron a sus compañeros que se encontraban en las oficinas ubicadas en la zona de Santa Mónica, que le llamaran y que le dijeran que querían verlo "para que les aclarara algunas situaciones".

“Ante mi ausencia dejaron un mensaje intimidante, diciendo que ya sabían dónde vivo y la dirección de mi familia…una acción de este tipo no sólo me puso en riesgo, no únicamente a mis familiares, también a los compañeros del partido”.

Sin embargo, Raúl Uribe dijo que cuenta con la solidaridad total de la dirigencia y de la militancia de su partido, por lo que negó abandonar la contienda electoral; hacerlo, dijo el líder transportista, sería irresponsable.

Por su parte, Irak Vargas Ramírez, presidente estatal con licencia de 'Vía Radical', advirtió que militantes y brigadistas de al menos 10 municipios han sido hostigados y amenazados, por lo que solicitaron una audiencia con Alejandro Ozuna, secretario general del Gobierno del Estado de México, “para externarle nuestra preocupación por estos hechos y tome cartas al respecto”, finalizó.