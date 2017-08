Verde ofrece candidatura a Monreal y el PRI 'coquetea' con la idea

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Xavier López Adame, ofreció al jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, encabezar a este partido hacia el 2018.



Mientras que el PRI 'coquetea' con la posibilidad y no la descarta.



López Adame aseguró que “tenemos que entender que esta ciudad se gobierna con coaliciones, no podemos pensar en gobernarla de manera monopartidista”, dijo López Adame entrevistado durante la Quinta Reunión Plenaria de las fracciones del PRI y el Verde.



Tras señalar que no hay ruptura con el PRI, expuso que llamará a concretar un frente común con otros partidos políticos, entre ellos el PRI, mismo que podría estar encabezado por el jefe delegacional de Cuauhtémoc.



Luego de que se informó que la dirigencia de este partido invitó desde el pasado martes a Monreal, Fernando Zárate, también legislador local del Partido Verde, llamó a establecer una coalición ganadora que incluya a partidos de izquierda y derecha, para impedir que Andrés Manuel López Obrador "imponga" como jefa del gobierno capitalino a Claudia Sheinbaum.



Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI en la ALDF, Israel Betanzos, expuso que su partido tampoco ha descartado llevar a Monreal Ávila a ser su candidato a la Jefatura de Gobierno, sobre todo ahora que está abierta la posibilidad de nombrar a candidatos externos.



Ricardo Monreal, aspirante al Gobierno de la capital, perdió una encuesta interna de Morena (criticada por ser opaca), misma que ganó la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum.



Luego de esa derrota, Monreal dijo el martes que buscará ser candidato al Gobierno de la Ciudad de México, incluso sin Morena, de Andrés Manuel López Obrador.



El Partido Encuentro Social también invitó el martes a Monreal a unirse a su partido y ser el candidato al Gobierno de la capital.