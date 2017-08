Veracruz invertirá mil mdp en 80 proyectos carreteros este año

El gobierno del estado de Veracruz invertirá más de mil millones de pesos en infraestructura carretera antes de que finalice el año, informó el secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Julen Rementería del Puerto.



Señaló que muchas de estas obras se realizan con la intención de tener una mejor interconexión entre los municipios y comunidades del estado, además de que también un alto porcentaje del presupuesto se encuentra destinado al mantenimiento de caminos estatales.



Dijo que el monto exacto aún es difícil de precisar, pues el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, se encuentra gestionado algunos recursos adicionales ante Hacienda.



“Las cifras seguramente van a superar los mil millones de pesos y luego algunas otras gestiones que él (Yunes Linares) está realizando, que van por buen camino, brindarán también buenas noticias”, dijo.



Precisó que esos más de mil millones en obras carreteras se traducen en aproximadamente 80 proyectos en 2017, lo cual supera por mucho lo realizado en cualquier año de la administración estatal anterior.



Resaltó que el buen manejo de las finanzas públicas es lo que ha permitido hasta el momento a la SIOP realizar algunas obras y gestionar otras, pues al llegar el nuevo gobierno se encontraron con una gran cantidad de problemas administrativos y presupuestales.



INFRAESTRUCTURA, FUNDAMENTAL



El funcionario estatal resaltó la importancia de las obras, pues dijo que éstas son fundamentales para que Veracruz tenga un verdadero desarrollo económico a través del comercio, la agricultura, ganadería y otras actividades.



Precisó que el estado tiene una de las más grandes redes carreteras del país, conformada por más de 21 mil 400 kilómetros de carreteras, tan sólo de las estatales.



Indicó que es casi imposible catalogar una obra como más importante que otra, pues dijo que quizás a gran escala un pequeño camino entre comunidades no pareciera algo relevante, sin embargo, es fundamental para la gente que ahí habita.



ENFRENTAR EL CAOS DE DUARTE



Respecto al exgobernador Javier Duarte, señaló que dejó tras de sí un verdadero caos en la Secretaría de Obras, lo que ha generado dificultades para realizar algunos proyectos.



Comentó que se han encontrado al menos 10 casos en los que es imposible realizar obras carreteras, pues la anterior administración ya había asignado los trabajos a alguna empresa en esos tramos, sin embargo, nunca se realizaron.



Explicó que las empresas que tienen los contratos están en su derecho de reclamar esos tramos, por lo cual ningún otro proyecto puede ser realizado en ese lugar.



Añadió que también se enfrentan al hecho de que muchos de los caminos no han recibido mantenimiento en más de 15 años.



Describió que debido a la lluvia en Veracruz, una carretera debe recibir mantenimiento cada cinco años, “pero ésta es otra de las cosas que Duarte no hizo”.