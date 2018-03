Venta del 'último tesoro' de la CDMX quedará en manos del próximo presidente

El Gobierno mexicano dijo que su plan de vender un extenso terreno en la capital no se realizará en el corto plazo, lo que dejaría el proyecto en manos de una nueva administración y podría enfrentar resistencia si el líder izquierdista que encabeza las encuestas gana la presidencia en julio.

Reuters reportó la semana pasada que el Gobierno estaba avanzando con sus planes para vender un terreno militar de 125 hectáreas, que es una de las últimas grandes franjas de terreno urbanizable en la Ciudad de México, cuyo precio según expertos podría llegar a los mil millones de dólares.

Pero después de que medios locales reportaron que residentes estaban preocupados con la posible transformación de un área en gran parte verde en un desarrollo urbano, el Gobierno y la oficina de venta de bienes del Estado dijeron el miércoles que no harían una licitación en el "corto o mediano plazo".

Eso probablemente descarta la posibilidad de una venta antes de que el presidente Enrique Peña Nieto deje el cargo el 30 de noviembre y si la venta continúa o no puede depender de quién gane la elección del 1 de julio.

Cuando se le preguntó sobre el proyecto, Andrés Manuel López Obrador, puntero en las preferencias electorales y exalcalde de la Ciudad de México, dijo al diario Reforma en comentarios publicados el miércoles que estaba en contra de la privatización y que no quiere que se "comprometan bienes de la Nación".

Un legislador de la ciudad dijo en una declaración que el sitio debe convertirse en un parque público.

Ricardo Anaya, que ocupa el segundo lugar en los sondeos hacia los comicios de julio, no descartó una venta pero dijo a reporteros en una conferencia de bienes raíces que cualquier transacción requeriría "transparencia absoluta" y aprobación pública.

El candidato que representa al partido en el Gobierno, José Antonio Meade, dijo a medios que los funcionarios parecen comprometidos con un proceso abierto. Meade es exsecretario de Hacienda, dependencia que supervisaría la venta.

"Lo que yo he escuchado decir al Gobierno federal es que no va a haber ningún proceso de licitación que no sea oportuno, transparente y que además corresponda a resolver los retos que hay", dijo Meade.

Ocupado por una base militar con amplias áreas verdes, según imágenes satelitales, el sitio se ubica entre las lujosas oficinas y centros comerciales de Santa Fe y exclusivas casas de Lomas de Chapultepec, no muy lejos de las elegantes oficinas y torres de departamentos construidas por el multimillonario mexicano Carlos Slim en una zona conocida como Nuevo Polanco.

Según el documento, el sitio ya no es necesario para los militares y no ofrece ningún uso para otras instituciones públicas. Los fondos de su venta irían a la tesorería federal.