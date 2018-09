Vender o donar aviones de Veracruz, se compromete Cuitláhuac

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, planteó un ahorro de 12 mil millones de pesos gracias al plan de austeridad que pretende implementar en su administración, lo que incluye la venta y reubicación de ocho aeronaves oficiales.

Aunque dijo no saber cuánto le cuesta actualmente al gobierno de su estado mantener esas unidades, destacó que algunas incluso podrían ser donadas a Protección Civil o a la Cruz Roja.

El mandatario electo se dijo listo para, al igual que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, viajar en vuelo comercial o en autobús; además, su sueldo se recortará a la mitad de los 116 mil pesos que actualmente figuran en el tabulador salarial.

“Vamos a revisarlos, unos están en uso, por ejemplo por Seguridad Pública, pero los que no lleguemos a usar sí los vamos a vender o se los daremos a entes que sí les den utilidad”, acotó.

López Obrador se ha comprometido a que en su sexenio no habrá adquisiciones de vehículos nuevos para funcionarios. No habrá bonos y el salario será integral. Se suprimirá toda partida para gastos médicos privados. No habrá caja de ahorro especial, dejará de existir la partida como seguro de separación individualizada.

Además, también ha destacó que se eliminarán los viajes al extranjero sin autorización y se cancelarán partidas para remodelaciones de oficinas y gastos personales, entre otros.