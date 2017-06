Velasco y Pacchiano entregan más de 91 mdp a comuneros de la Selva 

TUXTLA GUTIÉRREZ.- En el marco del “Día Mundial del Medio Ambiente”, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, entregaron más de 91 millones de pesos a comuneros de la Selva, como parte de los programas de conservación y preservación de las reservas naturales.



Desde la comunidad Frontera Corozal del municipio de Ocosingo, el gobernador destacó que con estas acciones los gobiernos Federal y Estatal refrendan su compromiso de continuar impulsando estrategias que protejan el patrimonio natural, sobre todo para ser parte de la lucha contra el cambio climático.



Explicó que la entrega de estos recursos es el resultado de los acuerdos firmados hace seis meses por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien garantizó la defensa y conservación de la Selva Lacandona.



“Todos debemos trabajar en torno a un objetivo en común: el bienestar de los comuneros y de la Selva, el patrimonio más importante que tenemos en Chiapas y México. Hoy expreso mi reconocimiento a los guardianes de este entorno, porque desde hace muchos años, generación tras generación, han entregado su vida a para conservar la Selva Lacandona, la selva de Chiapas, la selva de México”,

manifestó.



Velasco Coello externó su rechazo a la decisión del presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, de retirarse de los “Acuerdos de París”, los cuales se enfocan al mejoramiento del planeta.



En su participación, el titular de la Semarnat precisó que para el Gobierno Federal preservar la Selva Lacandona es fundamental en la agenda de actividades, al tiempo de asegurar que durante esta administración se continuará con la tarifa de pago de mil pesos por hectárea protegida.



Por ello, anunció que se destinarán 50 millones de pesos adicionales para incrementar y respaldar más proyectos de diversificación productiva.



Informó que los compromisos hechos por el presidente de la República se mantienen en pie, e incluso algunos han sido publicados en el Diario Oficial de la, como son la no regularización de asentamientos irregulares; la Selva Lacandona se mantiene en zona libre de exploración y explotación de hidrocarburos; no se permitirán actividades mineras en sus delimitaciones y no se autorizará la construcción de alguna presa sobre el rio Usumacinta.



Además, especificó que se trabaja para la formación del Fondo Lacandona que se destinarán para la protección de los diversos ecosistemas.



“La Selva Lacandona queda salvaguardada de intereses ajenos a ustedes que son sus habitantes. Hoy les quiero decir que ustedes son nuestros grandes aliados en una lucha que ha unificado al mundo entero; además se cuenta con el respaldo absoluto de México para poder seguir cumpliendo con lo que nos comprometimos en París”, culminó.