Vecinos, por amparo vs. basurero en parque

CIUDAD DE MÉXICO.- Vecinos de la zona de Las Águilas en la delegación Álvaro Obregón, con el apoyo del diputado local panista Ernesto Sánchez Rodríguez, advirtieron que no permitirán la construcción de un Centro de transferencia de Desechos Sólidos Urbanos en el Parque Ecológico Águilas-Japón, por lo que a más tardar la semana entrante entregarán un amparo para que no se realice la obra.



El legislador del PAN, acompañado de vecinos de la zona, advirtió al Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera, que “no lo vamos a permitir, como lo hicimos en la avenida Cinco de Mayo, donde con los vecinos de las unidades habitacionales de Tarango IV Sur y Norte se ganó un amparo que impidió la construcción del Centro de Transferencia en esa vialidad”.



Dijo que para impedir que se construya el tiradero se tiene que atacar en varias vertientes, como “la movilización ciudadana, defendiendo lo que es de ustedes y no de nadie más”, o “la ruta jurídica”.



Aseguró que otra etapa de la lucha es la política, por lo que subirá un punto de acuerdo al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), exhortando a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, para que “nos diga exactamente por qué hacer un centro de transferencia en esta zona, ya que no lo lograron en Cinco de Mayo”.



Sánchez Rodríguez se comprometió a comenzar a elaborar el amparo, para que antes del viernes ya haya sido revisado por los vecinos y la próxima semana ya se esté metiendo ante los juzgados.



Ante las dudas de los vecinos por la ruta jurídica, el panista aseguró que si “se ganó el de Cinco de Mayo, hay mayores posibilidades de ganar éste, porque no existen los permisos de construcción, no existe fundamento para cambiarlo si no existen el estudio de impacto ambiental ni el de impacto vial”.