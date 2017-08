Van contra estados por no cumplir con el SNA

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción interpuso dos amparos para obligar a los estados a adecuar sus leyes con la Ley General Anticorrupción, esto como un recurso ante la “falta de dientes” que tiene el comité para garantizar que cada parte realice sus tareas, señalaron sus integrantes.



El primero es contra los Sistemas Locales Anticorrupción por distintas irregularidades, como no contar con las leyes necesarias, como en la Ciudad de México, Tlaxcala y Baja California; que no haya una reforma constitucional, como en Chihuahua y Veracruz; o porque se carece de asignación de presupuestos.



El segundo recurso es contra las leyes locales de responsabilidades administrativas, las cuales no están homologadas con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.