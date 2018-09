Vamos a demostrar a los fifís que cumpliremos todas nuestras promesas: AMLO

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró en Sonora que va a cumplir sus promesas de campaña y lo hará con base en ahorros y sin incurrir en indisciplina financiera; garantizó que no habrá déficit en las cuentas públicas o endeudamiento, mucho menos alzas de impuestos o creación de otros nuevos.

“Se están frotando las manos los fifís y los ultraconservadores porque creen que vamos a fracasar y nosotros les vamos a demostrar que se equivocan (...). Todo es de ahorros, ya no va haber corrupción, no va haber lujos, este será un gobierno austero; no es cosa de derrochar porque pagaríamos muy cara la indisciplina financiera, no va haber déficit ni deuda, es lo que ofrecemos y es lo que vamos a llevar a la práctica”, aseguró el presidente electo.

López Obrador manifestó que va a cumplir y que no va a quitar programas sociales, y que demostrará a quienes aseguran desde ahora que no podrá cumplir con sus propuestas y promesas de campaña que las cosas se pueden hacer gobernando de manera distinta.

El morenista recalcó que en la frontera se bajarán los impuestos a la mitad, y además los precios de la gasolina, la electricidad, el gas y el diesel se igualarán a los de Estados Unidos a fin de dar condiciones de competividad a los pobladores y empresarios de la zona.

El presidente electo advirtió en esta frontera que no tolerará actos de nepotismo en los gobiernos emanados de la coalición 'Juntos Haremos Historia' y que no está permitido que el cuñado, la tía, el sobrino o el abuelo de los gobernantes participen en los gabinetes municipales.

En ese sentido, López Obrador acotó que se trata de ir tras una transformación profunda de la realidad e impedir actos de corrupción o tráfico de influencias, además de que consideró que no se puede hacer candidatos a los cónyuges de los gobernantes, pues México es una república, no una monarquía.

“No luchamos para eso, no queremos amiguísmos, queremos que se vaya por un tubo la corrupción. No queremos influyentismo, no queremos nepotismo, nada de llenar de familiares a los gobiernos municipales o estatales, no es el gobierno de la familia, no es que ya llegaron y mi primo, mi cuñada y mi tía y mi abuelo van a ocupar cargos en el ayuntamiento, eso lo reprobamos”, dijo el presidente electo.