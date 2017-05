Va Del Mazo contra Morena con apoyo de Antorcha

LA PAZ.- En las elecciones del Estado de México el enemigo a vencer es Morena, por ello el PRI apuesta por el voto corporativo, donde destaca la organización del Movimiento Antorchista, cuyos dirigentes llamaron a evitar la llegada de Delfina Gómez al Gobierno de la entidad.



Ayer, ante unos tres mil antorchistas reunidos en un mitin en este municipio, el candidato priista, Alfredo del Mazo, escuchó el llamado a votar contra Morena pronunciado por el diputado local, Fernando González Mejía, dirigente local de la agrupación.



“Tan incongruente manera de conducirse de un partido que se las de incorruptible e impoluto no merece otra cosa y ahora con mayor razón todos a votar por Alfredo del Mazo, porque de ese modo nuestro voto tendrá un doble efecto: haremos ganar al mejor candidato y evitaremos que Morena llegue a gobernar el Estado de México", exhortó González.



Tras enlistar las necesidades de servicios –resumidas en un decálogo municipal- González pidió una inversión anual de al menos 200 millones de pesos en caso de que Del Mazo gane la gubernatura.



Esta es la tercera ocasión que Del Mazo se reúne con los militantes de esta organización, considerada por la oposición como el grupo de choque del PRI, para escuchar las necesidades que deberá cumplir a cambio del voto de sus integrantes.



En la reunión, que fue catalogada como un evento privado en la agenda del aspirante, estuvieron presentes líderes antorchistas de Chimalhuacán e Ixtapaluca, quienes aseguran que Del Mazo ya prometió incrementarles el presupuesto en caso del triunfo.



Y la maquinaria de Antorcha ya trabaja en Chimalhuacán, pues organizan reuniones en recintos del Ayuntamiento, encabezadas por el diputado federal Telésforo García Carreón, quien pide no bajar la guardia y convencer a la gente de votar por el tricolor.



“A pesar de la corrupción del PRI, a pesar de la mala situación económica, nosotros trabajemos para que gane el licenciado Alfredo del Mazo, nuestro voto, compañeros, no es un voto gratuito, no vamos a votar gratuitamente por él. No le vamos a pedir que nos regale unas camisetas, unas playeras, ni le vamos a pedir que nos regale unas gorras”, ironiza Telésforo García, durante las reuniones de brigadeo.



“Exigimos que se incrementen las participaciones federales para Chimalhuacán, nos dan ahorita 450 millones de pesos y a Tlalnepantla le dan como mil 300 millones, nosotros queremos que nos den siquiera mil millones”.



En un recorrido, El Financiero constató que centenares de brigadistas de Antorcha recorren colonias, calles y casa por casa con dos formatos: uno con el membrete de la coalición que abandera Alfredo del Mazo y, recientemente, otro con la leyenda “Amigos de Antorcha”, en ambos casos la misión es conseguir copias de la credencial de elector con la promesa de ser incluido en programas sociales como el Salario Rosa.



Dicho documento tiene espacio para anotar más de una decena de personas, quienes deben proporcionar sus datos personales, para lo cual, los promotores recibieron un kit, que consta de playera, gorra, tortillero, paraguas y en algunos casos lonas de apoyo a Del Mazo.