Va AMLO contra la privatización y sueldos ostentosos 

MORELOS.- Durante la primera gira en Morelos como precandidato de la coalición MORENA-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador anunció que de llegar a la presidencia de México no permitirá la privatización del IMSS, ISSSTE y otras dependencias así como también quitará las pensiones millonarias a expresidentes de la República.



Los recursos que se ahorrarán en ello, señaló que se utilizarán para el avance del país.



En este marco, el aspirante a la presidencia del país también advirtió “vamos a cortarle el copete de privilegios que en hay en el gobierno, vamos a reducir el sueldo de los ministros de la suprema corte, pues son de 600 mil pesos mensuales, vamos a desterrar la corrupción del país”



Asimismo, López Obrador señaló que eliminará la Reforma Educativa y que creará un Plan Educativo en el que se mejorará la calidad de la enseñanza en “en donde se trabajará de la mano de los maestros y en la cual no se humille más a los docentes”, reiteró.



Respecto al avión presidencial aseguró que él, no va a viajar en éste y que, contrario a ello, ya se lo ofreció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump para vendérselo. También habló sobre la necesidad de becar a los jóvenes e incrementar las pensiones que se otorgan a los adultos mayores con el mismo esquema que se aplica en la Ciudad de México, de mil 200 pesos al mes y no cada dos meses.



Dijo, que una vez que regrese, se va a iniciar la transformación de Morelos y que, en materia de seguridad ya no se hará el uso de la fuerza para combatir a la delincuencia “no se puede apagar el fuego con el fuego”, acotó.



En el último recorrido de la gira de dos días en Morelos por diversos municipios, estuvo acompañado por los aspirantes al gobierno del Estado, como Rabindranath Salazar Solorio y Manuel Martínez Garrigós, López Obrador acusó que el gobernador perredista, Graco Ramírez ha hecho una persecución política contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo quien no estuvo presente en la gira, porque aún no ha renunciado al cargo.