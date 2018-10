Urgen al Congreso capitalino completar comisionados del InfoDF

Los diputados capitalinos que integran la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción fueron llamados a explicar la demora en los nombramientos de los comisionados del InfoDF que quedaron pendientes en la legislatura anterior. Además, exigieron que se consolide el Sistema Local Anticorrupción.

Durante la instalación de dicha comisión, Gerardo Carrasco, de Mexicanos contra la Corrupción, pidió a los legisladores tomar la responsabilidad de los conflictos que quedaron de la legislatura pasada, exigió una explicación de por qué existen retrasos en los nombramientos pendientes del Sistema Local Anticorrupción.

"No contamos al día de hoy con operadores jurídicos de todas estas normas, no tenemos un fiscal anticorrupción nombrado, no contamos con un secretario técnico del Sistema Anticorrupción de la Ciudad, todavía no está integrado el Comité Coordinador, el órgano rector de todo el sistema, y no tenemos ni siquiera un Comité de Participación Ciudadana", dijo el representante de la organización.

Asimismo, la única comisionada del Instituto de Transparencia local, Bibiana Peralta, recordó a los legisladores que desde abril pasado el instituto se encuentra sin sesionar un solo pleno ya que no hay más comisionados que ella.

Por lo anterior, dejó en manos de los diputados los pendientes que existen en la relación del Congreso con el InfoDF.

En la sesión solemne, en la que participaron ocho de los 10 diputados que integran la comisión, el diputado presidente, Carlos Castillo, reconoció que primero se presentará la iniciativa ante el pleno para que sean cinco y no siete los comisionados del InfoDF, como lo manda la constitución local. Pero aseguró que no pasará de este año.

Este miércoles también se realizó en el Congreso la instalación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que preside la diputada de Morena, Guadalupe Morales.