Universidades deben preparar a los alumnos para empleos que aún no existen: Tec

El mundo no va a esperar a México por lo que la academia y las universidades en el país deben moverse con mayor rapidez hacia una economía del conocimiento y preparar a los alumnos para nuevos entornos y empleos que aún no existen.

“Como instituciones educativas debemos movernos más rápido. No es suficiente con ver lo que se necesita hoy. Las universidades deben adaptarse a nuevas tendencias, modelos y esquemas para lograr una preparación a futuro de la mano de la tecnología”, señaló el rector del Tec de Monterrey, David Garza, en entrevista para el Financiero Bloomberg.

El presidente del Tec de Monterrey, Salvador Alva, coincidió al señalar que debe haber cambios más profundos, “porque desde las universidades se gestionan los elementos que ayudan a la sociedad y a los gobiernos a cambiar políticas públicas y formas de vida”.

En medio de la celebración por el 75 aniversario del Tec de Monterrey, Alva sostuvo que al llegar a este momento desean tener la energía para construir un nuevo Tec que cambie con la evolución de las sociedades.

Garza ejemplificó que quienes están por graduarse no usaban Uber cuando entraron a la universidad, no tenían snapchat, no sabían lo que era la palabra Brexit y no sabían que el TLCAN entraría en un proceso de renegociación.

“Son cambios políticos, sociales y tecnológicos en una ventana de tiempo que va a seguir aceleradamente generando un mundo más ambiguo e incierto.

“El reto es preparar a los estudiantes para ese entorno, lograr su adaptación y la creación de nuevas oportunidades”, afirmó.

Si bien el docente rescata dos logros en la educación en México a lo largo de las últimas siete décadas: el incremento en la cobertura y el acceso a la educación y el aumento del grado promedio educativo que debe tener un mexicano, ahora el sector debe abrazar la transformación digital.

“La educación en general ha cambiado poco, se siguen viendo los mismos salones de hace tres siglos con el profesor al frente. Hoy tenemos que cambiar hacia la explotación de la creatividad e innovación de los estudiantes”, agregó Alva.

Ante estas dinámicas inéditas, el Tec de Monterrey apuesta por el aprendizaje a través de retos, flexibilidades y vivencias integrales con la aplicación de un nuevo modelo educativo, Tec 21, que en agosto de 2019 se encontrará en todos los campus.

El objetivo de Tec 21 –de acuerdo con Alva y Garza- es la inclusión, la diversidad, el acceso y la conciencia social bajo la alineación y reconfiguración de tres elementos: estudiantes del S. XXI con profesores del S. XX y modelos que datan de siglos atrás.

“La manera de enseñar será diferente, las materias se combinarán con la formación basada en desafíos vinculados con ecosistemas reales para desarrollar más competencias”, explicaron.

Además, los alumnos podrán moverse dentro del esquema llamado Trayectorias de pocas entradas y muchas salidas, en el que explorarán diferentes ramas y disciplinas para después especializarse.

“Cuando los estudiantes se gradúen van a trabajar en empresas que no existen, van a usar tecnologías que aún no han sido inventadas y van a tratar de resolver problemas que todavía no se identifican como tal”, sostuvo Garza.

Sobre la alfabetización digital dentro y fuera de las aulas, el rector agregó que la institución se ha apropiado de las nuevas tecnologías para que la educación y el aprendizaje no tengan límites.

Es así que “hemos estrenado nuestra experiencia de holografía, una tecnología de bajo costo desarrollada por el Tec” con la que un profesor dio clases a más de 150 alumnos en cinco campus diferentes.

Asimismo, “seguimos ofreciendo cursos gratuitos mediante la plataforma Cousera, los cuales ya han sido tomados por miles de personas”.

Colaboración y alianzas

Para el rector del Tec de Monterrey, el país debe convertirse en un atractor de cerebros de Latinoamérica y del mundo y que así la “fuga” pase a convertirse en “ganancia de talentos”.

Para esto, señala que se necesita la presencia de un mayor número de universidades mexicanas en los rankings de instituciones prestigiosas y de la colaboración en la región.

“Debemos analizar cómo podemos aliarnos con otras instituciones, hacer sinergia y contribuir a resolver problemáticas de la comunidad con la transferencia de prácticas”.

El Tec, que cuenta ya con alianzas con la UNAM y la Universidad de Monterrey, recientemente formó la primera triada en su tipo con la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Católica de Chile.