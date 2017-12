Un amparo bloquea elección de fiscal en Jalisco 

GUADALAJARA.- El Congreso de Jalisco interrumpió la sesión para nombrar al Fiscal Anticorrupción de Jalisco debido a que el hermano de un diputado del Partido Movimiento Ciudadano interpuso un amparo, como aspirante al cargo, porque no es propuesto en la terna final.



Gabriel Valencia López, promotor del amparo, argumenta ser uno de los candidatos mejor calificados, y durante la semana obtuvo una suspensión que fue rechazada por un juez de distrito y se inconformó por esas determinaciones y se decretó que todo debe guardar el estado jurídico en que se encuentra el proceso.



Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Hugo Contreras Zepeda, expone que hubo divergencia de opiniones entre los diputados, y que apenas se logró un consenso unánime para nombrar Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, hermano de un diputado quien impide la sesión.



En contraparte, Gabriel Valencia López, promotor del amparo, asevera que no pretende impedir el procedimiento, sino que se le respete el derecho de ser propuesto por su capacidad para el cargo, "mi intención nunca ha sido impedir el procedimiento, que continúe el procedimiento pero que no se nombre al fiscal hasta en su momento. Yo considero que no hay ningún conflicto de interés, sí tengo un hermano que es diputado mismo que se está excluyendo de participar en esta elección y lo único que busco es que se hagan las cosas de forma correcta, no busco un empleo".



La audiencia constitucional del amparo se realizaría el 28 de diciembre.