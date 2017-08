Último año de gobierno no es para la inacción: Osorio Chong

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que el último año de gobierno “no es para la inacción, todo lo contrario, es para seguir adelante, para consolidar lo que se ha venido haciendo, y por supuesto hacer nuevas políticas públicas que incidan en favor del desarrollo de nuestro país”.



Entrevistado luego de inaugurar. con la representación del presidente Enrique Peña Nieto, la Décimo Primera Cumbre Hemisférica de Alcaldes, en Pachuca, Hidalgo, agregó que “es un buen momento para una evaluación de todo lo que se ha avanzado, no solamente a partir de las reformas estructurales, sino las consecuencias que han tenido estas reformas, cómo han impactado en la vida de los habitantes de todo México, cómo han impactado en las comunidades, en los municipios y qué es lo que viene”.



Antes, el secretario habló ante los asistentes a la Cumbre Hemisférica donde destacó que la democracia debe ser un sistema no solo para acceder al poder sino para ofrecer soluciones a las demandas de la población para mejorar su calidad de vida. Se trata, dijo, de pasar de un sistema electoral a uno que dé soluciones.



Para lograrlo, precisó, se requiere la participación de la sociedad y generar, junto con el gobierno, un círculo virtuoso para el pleno desarrollo de las naciones.



Apuntó que para alcanzar espacios más justos, prósperos y solidarios es necesario empoderar a la ciudadanía.



Subrayó que la buena política se ejerce en un entorno de respeto, apertura e intercambio de experiencias, asumiendo compromisos más allá de las diferencias e implementando acciones coordinadas.



En el Auditorio Gota de Plata, y acompañado por el gobernador de la entidad, Omar Fayad; secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga y la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, el secretario señaló que debe hacerse uso de nuevas tecnologías de la información para impulsar nuevas formas de participación y consolidar a la democracia como un espacio de diálogo.



Ello, dijo, asumiendo compromisos y llevando a cabo programas y acciones desde lo local para lograr oportunidades de desarrollo. “Porque lo que no se mide no existe y lo que no se evalúa no se puede mejorar”, refirió.



Por su parte, el gobernador Omar Fayad resaltó que el municipio es el orden de gobierno más cercano a la gente, de ahí la importancia de la coordinación que debe existir también con las autoridades federales y estatales. "Los países de América deben de priorizar su hermandad, para beneficios de sus habitantes", apuntó.



Hizo un llamado a la paz como premisa al desarrollo de las naciones. "Nunca más al retraso y a la falta de igualdad y oportunidades, porque el camino es impulsar acciones que permitan replantear alternativas que vayan en beneficio de la sociedad”, resaltó.