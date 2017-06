UDC reconoce triunfo del priista Manolo Jiménez en Coahuila

Guadalupe Olvera Patena, dirigente municipal de la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) reconoció el triunfo del abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la Alcaldía de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas.



Aseguró que no hacerlo, sería irresponsable debido al amplio margen de ventaja que lleva el candidato tricolor.



“La tendencia es irreversibles, es contundente el triunfo de Manolo ante la candidata nuestra, Esther Quintana Salinas”, dijo el líder de la UDC en Saltillo.



Olvera Patena recordó que hace cuatro años los saltillenses le dieron el triunfo a la alianza del PAN-UDC, sin embargo, en esta ocasión la situación se revirtió y se debe aceptar.



“Es algo que ni siquiera se debe cuestionar, es un asunto que está en los electores. Los números, los votos son claros, los candidatos deben acatar su derrota, porque no hay una palabra suave, en este caso; que los números no favorecen a ciertos candidatos es algo natural y se debe reconocer”, apuntó Guadalupe Olvera.