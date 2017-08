¿Trump ha promovido la violencia en EU?

Tras los enfrentamientos en Charlotesville, Virginia, entre manifestantes y supermacistas blancos, que cobraron la vida de una persona, el presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, dijo en La Nota Dura que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nunca ha respaldado grupos de odio de ningún tipo.



“Yo sé que el presidente Trump no los acoge”, dijo. “Todas estas personas siempre van a buscar alguien o algo que los justifique y sin duda buscarán en el presidente Trump o en alguien más que traten de cobijarlos”.



Pese a los señalamientos en contra de Trump que denuncian su rol en la escalada de tensiones sociales y raciales en el país norteamericano, Rubin argumentó que se trata de una problemática que antecede al actual ejecutivo.



“Han existido en Estados Unidos por muchos años”, comentó. “Han sido lamentablemente situaciones que se han venido dando década tras década, creo que es importante saber que existen y saber cómo erradicar estos extremistas”.



El representante del partido republicano en México señaló que la educación es una herramienta fundamental para terminar de origen con este tipo de manifestaciones violentas.



“Hay que acabar con estos grupos de odio”, dijo. “Tienen una ideología errónea de lo que es la vida y la igualdad, lo que hay que buscar es erradicarlo por medio de educación para que no se esté informando hoy en nuestras primarias, kinders, secundarias, enseñarles que el mundo es más incluyente de lo que piensan”.



“Confiere a cada uno de nosotros poner un alto a ello, y cuando escuchemos a personas que conocemos decir algo racista en contra de cualquier religión o persona de otro color, ponerles un alto”, agregó Rubin.





