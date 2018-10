Trump: EU en alerta porque México no detuvo a migrantes

Ante la incapacidad del Ejército y Policía Federal de México para detener a la caravana de migrantes de Centroamérica, el presidente de EU, Donald Trump, alertó ayer a su Patrulla Fronteriza y Ejército de una “emergencia nacional”.

Vía Twitter, el mandatario estadounidense señaló que criminales y un número no determinado de personas del Medio Oriente se están mezclando con los integrantes de la caravana de migrantes que se encuentra en Chiapas.

“Tristemente parece que la Policía (Federal) y el Ejército no pueden detener a la caravana que se encamina a la frontera sur de Estados Unidos. Criminales y un número no determinado de personas del Oriente Medio se han mezclado con ellos, he alertado a la Patrulla Fronteriza y al Ejército de que esto es una Emergencia Nacional. ¡Debemos cambiar las leyes!”, escribió Trump en su red social.

En el marco de las elecciones intermedias en su país, en la que podría perder las mayorías que tiene en el Senado y Cámara de Representantes, Trump culpó a los demócratas de la incapacidad legal de contener la migración.´

“Cada vez que veas una caravana, o personas que vengan ilegalmente, o que intenten venir ilegalmente a nuestro país, piensen y culpen a los demócratas por no darnos los votos para cambiar nuestras patéticas leyes migratorias. ¡Recuerda los exámenes! Tan injusto para los que vienen legalmente”, apuntó.

También reprochó a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador por no actuar para detener la salida de personas que emprendieron la caravana hacia EU, y anunció, a manera de represalia, que comenzará los recortes de los apoyos que se otorgan a dichas naciones.

“Guatemala, Honduras y El Salvador no pudieron hacer el trabajo de detener a la gente de salir de su país y de venir ilegalmente a Estados Unidos. Ahora comenzaremos a cortar, o a reducir sustancialmente, la ayuda extranjera masiva que se les ha dado rutinariamente”, indicó.

Otra vez el muro

Por la tarde, durante un evento de campaña de Ted Cruz en Houston, Texas, Trump reiteró que es urgente la construcción del muro en la frontera con México, a fin de garantizar la seguridad de su nación.

“Necesitamos un muro rápido, tenemos que proteger nuestras fronteras”, declaró.

Tras insistir que entre los migrantes hay “gente mala”, señaló que para contar con el muro, destinarán los recursos necesarios.

“Vamos a financiar completamente el muro, vamos a pasar la ley Kates, vamos a detener las Ciudades Santuario, vamos a detener a los terroristas que quieran entrar a nuestro país”, enfatizó.