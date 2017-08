Trump es más peligroso para EU, afirma Mancera

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de que México tiene una de las más altas de criminalidad en el mundo, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, le respondió: “Peligrosas son las políticas que puedan dañar a toda una nación, eso es más peligroso”.



Respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que se negocia actualmente con Canadá y Estados Unidos, indicó el mandatario capitalino que México debe mantener una postura firme. “Acabamos de tener conocimiento de las últimas comunicaciones vía Twitter, como acostumbra el presidente de los Estados Unidos, pero no nos debe desalentar, nosotros debemos seguir trabajando con firmeza”.



También demandó voltear hacia Latinoamérica, “No va a ser por culpa de México si se termina este Tratado, de eso estoy convencido, y nosotros, quieran o no quieran, vamos a seguir teniendo relación con los empresarios de los Estados Unidos. Se tienen grandes posibilidades hacia el sur también y hacia otros mercados”.



Por su parte, Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo martes 29 de agosto presentará su nuevo libro: ¡Oye Trump!, en Los Ángeles, California, porque “es muy alevoso Donald Trump, tiene sometido, sobajado a Enrique Peña Nieto”.



Indicó que el libro, que será presentado por Elena Poniatowska y Pedro Miguel, será presentado en esa ciudad estadounidense porque “tenemos que ir a apoyar a nuestros paisanos migrantes que se han ido no por gusto, sino por necesidad”.