Tribunal electoral de Puebla da triunfo a Martha Erika Alonso

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) determinó este miércoles como ganadora de la elección al Gobierno del estado a Martha Erika Alonso.

En el límite legal para resolver las impugnaciones en contra de los comicios para renovar la gubernatura, el pleno resolvió que no se cumplieron con los requisitos para anular todo el proceso electoral.

No obstante, determinó la anulación de 59 de las más de siete mil casillas que se instalaron en la entidad, lo que representó un ajuste a los resultados, pero no modificó el triunfo de la gobernadora electa.

"Se declaran inoperantes e infundados los agravios respecto a la nulidad de la elección", puntualizó la sentencia.

De esta manera, y ante la presencia de un nutrido grupo de seguidores de la panista, se desechó la solicitud de nulidad interpuesta por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), subrayando que los agravios de la parte quejosa, como fue el de la existencia de violencia de la jornada electoral, son insuficientes e inoperantes aunque parcialmente fundados

"Se modifican los resultados y se confirma la declaración de validez y la legibilidad de Martha Erika Alonso Hidalgo", estableció el dictamen del magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, por el cual votaron a favor los tres magistrados del TEEP, quienes también desecharon la presunción de rebase de tope de campaña.

A la sesión acudieron los diputados electos de la coalición 'Por Puebla al Frente' y el diputado de la alianza Juntos Haremos Historia, José Juan Espinosa Torres, además de exdiputados.

Barbosa seguirá la lucha jurídica

Tras el fallo del Tribunal, el excandidato Miguel Barbosa advirtió que no se dará por vencido y buscará la nulidad del proceso ante el Tribunal federal.

Destacó que era previsible la ratificación del TEEP a la panista Martha Erika Alonso como gobernadora electa, ya que afirmó que los órganos electorales locales están cooptados por la gente del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, subrayando que ha sido evidente la falta de probidad del Tribunal local.

Por ello, reiteró que el proceso se llevará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, y que será la Sala Superior la que tomará la decisión final del caso Puebla en las cuatro semanas siguientes.

"Yo creo que la decisión se tomará allá por noviembre, así lo veo venir, a uno o dos días de que se tuviera que tomar protesta y cuando venga la anulación, que estoy cierto, tendrá el Congreso que nombrar a un gobernador interino", auguró.

"Yo gané la elección, yo gané y no lo digo en un acto de desafío a los resultados, yo soy un hombre maduro, no soy un malandrón, no soy un hombre que hace afirmaciones torpes. Gané la elección por 15 puntos, pero el control absoluto de los órganos electorales, llevó a una manipulación de una sola elección, no de seis elecciones", sentenció.