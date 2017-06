Tribu de PRD pide apoyar triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Militantes de Izquierda, una de las corrientes internas del PRD hizo un llamado a la dirigencia de su partido a exigir que se limpie la elección del Estado de México y a apoyar el triunfo de la candidata de Morena, Delfina Gómez.

En conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes Carlos Sotelo, Gilberto Ensástiga y José Narro, entre otros, MIZ señaló que "reconocemos que la candidata de Morena, Delfina Gómez, ganó las elecciones y los perredistas debemos exigir que la elección se limpie".



De esta forma llamaron "a la dirigencia nacional y estatal a ser solidarios con el justo reclamo para que no se consume el descomunal fraude producto de una elección de Estado, que anula los principios de certeza, legalidad y transparencia a lo que está obligado a observar la autoridad electoral y el estado mexicano".



De igual forma lamentaron "que no se haya logrado un acuerdo de todas las izquierdas en el Estado de México. Aún con ello la elección fue ganada por un partido distinto al nuestro, pero que no es nuestro adversario político".



También advirtieron que "será un grave error histórico que el PRD busque una alianza con el PAN en el 2018 y llamaron a la conformación de un gran frente de las izquierdas para alcanzar el triunfo en la elección presidencial del próximo año.