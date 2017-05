Tres entidades a contrarreloj para crear su sistema anticorrupción

CIUDAD DE MÉXICO.- El 18 de julio vence el plazo para que los Congresos de cada entidad pongan en marcha sus Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), sin embargo, sólo once van a tiempo y tres estados trabajan a contrarreloj para cumplir con la ley.



Al presentar la segunda actualización del Semáforo Anticorrupción —lanzado el 28 de febrero— Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informaron que Campeche, Chihuahua y Tabasco no han iniciado ningún trabajo para crear sus SLA, y Jalisco tiene una reforma deficiente.



“Y creo que hay que agregar una alerta más, que es la Ciudad de México, que en este momento, pese a tener una nueva Constitución, lo cual le facilitaba una parte del trabajo constitucional en la materia, aún no ha iniciado los trabajos para tener un sistema local y esto es un asunto de particular importancia”, dijo el titular de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez.

El experto en temas anticorrupción destacó que once estados ya tienen la base necesaria para continuar con sus SLA y que pueden iniciar la parte administrativa para que los órganos locales tengan una dimensión jurídica y administrativa; es decir, que cuenten con presupuesto para cumplir con sus tareas.



Además, destacan Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Tamaulipas que pasaron de tener sólo iniciativas a una reforma constitucional satisfactoria, con lo cual 14 entidades se ajustan a los parámetros de la ley modelo establecida para este tema.



“Los 65 centros empresariales están muy activos trabajando con los Congresos locales. Y pues sabemos que la corrupción representan costos para los hogares, para las empresas y un costo muy importante para el país. Precisamente la exigencia a los Congresos locales es que aunque todavía hay tiempo, es importante acelerar los trabajos para cumplir en tiempo y forma para la implementación de los SLA”, comentó

Gerardo Trejo de la Coparmex.



Bohórquez explicó que el Semáforo Anticorrupción se basa en cuatro categorías: los que no han comenzado una reforma constitucional para implementar el Sistema Anticorrupción; los que tienen una reforma deficiente; los que ya cuentan con una Ley Local Anticorrupción, y quiénes cuentan con una ley satisfactoria y quiénes no.



“Primero los que no han hecho nada, tienen que comenzar por reformar su constitución. Por eso el llamado de atención sobre este tema, porque ni siquiera han empezado”, advirtió.



Explicaron que si llegara el 18 de julio y algunas entidades no presentaran sus SLA, eso sólo reflejaría su falta de interés, pues ya cuentan con un modelo de ley alineado con lo establecido a nivel nacional y elaborado por organizaciones civiles.



“Lo que sí nos queda muy claro como sociedad civil, como cámaras empresariales, es que este desdén por las obligaciones legales no va a pasar desapercibido y estamos seguros de que con el apoyo de los medios de comunicación vamos a poder señalar qué gobiernos, y aquí no sólo van a ser gobernadores, sino qué congresos estatales están en este rezago”, señaló Juan Pardinas, director general del IMCO.