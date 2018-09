Tren Transístmico tendrá una inversión de mil 100 millones de pesos, anuncia AMLO

Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo año el proyecto del Tren Transístmico contará con una inversión de mil 100 millones de pesos.

De gira por Juchitán, en Oaxaca, el presidente electo dijo que se buscará que en 2019 se comience con el mejoramiento del tren de carga, pero buscará que también sea de pasajeros.

“Se tendrá una inversión de mil 100 millones de pesos, es necesaria porque el tren va a paso de tortuga, porque la línea no está en condiciones y además hay muchas curvas en la parte de la Sierra. Se va corregir para que tenga más velocidad, que sea un tren de carga y, en su momento, un tren de pasajeros, en todo el Istmo, desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos", dijo.

A su llegada, habitantes de Juchitán denunciaron ante López Obrador el robo de las tarjetas que el gobierno federal les dio para la reconstrucción.

En el templete, el presidente electo garantizó que con el nuevo Programa Nacional de Reconstrucción “no habrá fraude” y que se revisarán los apoyos.

Dijo que “buscamos que no haya fraude, porque ahora que venía saludando, muchos me pidieron que yo intervenga, porque les quitaron sus tarjetas y se llevaron el dinero que les habían entregado para la reconstrucción. Me pidieron que yo intervenga, porque les quitaron sus tarjetas y se llevaron el dinero que les habían entregado para la reconstrucción”.

Explicó que David Cervantes, quien será el encargado del programa, estará revisando la entrega.

Las tarjetas fueron entregadas por el gobierno federal, coordinadas por Secretaría de Desarrollo Urbano y Bansefi.