Trasladan a exalcalde de Tlapa a penal de Acapulco

CHILPANCINGO.- El Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) confirmó que por motivos de seguridad, el exalcalde de Tlapa de Comonfort, Willy Reyes Ramos, acusado por el homicidio del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz, fue trasladado al Penal de las Cruces, del puerto de Acapulco, durante la madrugada del martes 16 de enero.



El vocero Roberto Alvarez Heredia recordó que el pasado domingo, el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza dictó auto de formal prisión al inculpado Reyes Ramos como autor intelectual del delito de homicidio calificado.



Dijo que se ordenó por parte de la Secretaría de Seguridad Publica (SSP) del Gobierno estatal ese traslado "para efectos de resguardar la integridad del imputado, debido a que el delito por el que se le persigue se cometió en la Región de La Montaña”, y si mantenía ahí podría correr riesgos.



Precisó que sigue a disposición del Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza, radicado en Huamuxtitlán.



Al inculpado se le seguirá el proceso en reclusión de acuerdo con el anterior sistema penal, pues los hechos delictuosos se cometieron el 4 de septiembre del 2011.



La viuda del "Diputado 500" exige a las autoridades aplicar ley contra Willy Reyes.



En tanto, en Tlapa, Lucía Leyva Rojas, viuda de Moisés Villanueva de la Luz, exigió justicia por el asesinato cometido contra su cónyuge, el entonces "Diputado 500", por la curul que ocupaba en la Cåmara Baja, e insistió en que el exalcande sea investigado como posible autor intelectual del hoomicidio perpetrado en 2014.



"Lo que pedimos es justicia, que se aplique conforme a la ley, no pedimos más y si Willy (Reyes), tiene a otras personas que fueron y que estuvieron en complot con él, pues que Willy haga la declaración, si los familiares saben pues que hablen y digan quiénes son los verdaderos responsables porque tienen miedo de decir quién, que digan quiénes son los verdaderos responsables de este doble asesinato y en la forma en que lo hicieron", demandó Leyva Rojas.



Y agregó: "Yo creo que se debe aplicar la justicia, no podemos estar viendo al fulano y que no se haga nada", dijo, quien pidió que las autoridades no sean insensibles al dolor de los familiares, que también son víctimas de esos hechos.



Urgió al Fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez, para que "haga lo que le competa, lo que tiene qué hacer, debe de ser firme el Fiscal, yo creo que no debe de andar con dudas que si es inocente (Willy Reyes) o que no que sí, no estamos jugando, esto no es un juego, sabemos de antemano todos los riesgos que tenemos nosotros, mis hijas, mi familia pero también exigimos justicia".



Finalmente insistió Leyva Rojas, que quienes protestan por la detención de Willy Reyes y por,el proceso judicial que se le sigue, "esa gente no sabe lo que yo he vivido con mis hijos, con mi familia, la otra chica (Anahí Morán, viuda del chofer, Érick Estrada), con su niña, nos quedamos con niños pequeños que no conocieron a sus padres y que hoy nos preguntan que quieren conocer a sus padres y para nosotros es tan doloroso y tan difícil hacer entender a los niños esa parte".



El padre de Willy Reyes desmiente que policías ministeriales detuvieron al exalcalde: "yo se los entregue".



Cornelio Reyes Reyes, padre de Willy Reyes Ramos expresidente municipal de Tlapa de Comonfort y presunto autor intelectual del homicidio del diputado federal Moisés Villanueva de la luz y su chofer Erik Vázquez, aseguró que él mismo entregó a su hijo poro considerarlo inocente y para que enfrentará el proceso judicial para probar su inocencia.



En conferencia de prensa en Tlapa, negó que su hijo haya sido detenido por agentes ministeriales de Huamuxtitlán como se difundió.



El progenitor del exalcalde estuvo acompañado de la esposa de Willy Reyes, y convocó a una movilización para el próximo jueves 18 en esa ciudad, para exigir justicia y la liberación de su hijo al insistir que es inocente del homicidio del diputado Moisés Villanueva.