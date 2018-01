Tras ser liberado, Axel Arenas se reunió con el procurador de CDMX

Tras ser liberado por un Juez de Control que consideró que la procuraduría capitalina no aportó elementos suficientes de prueba por el homicidio de una edecán argentina, el actor Alejandro Axel Arenas Reyes se reunió esta noche con el procurador capitalino Edmundo Garrido Osorio.



El encuentro se llevó a cabo en la oficina del procurador y se prolongó por más de una hora, confirmaron autoridades de la dependencia capitalinas, quienes no detallaron el contenido de la plática a la que también asistió el abogado del actor.



A su salida del edificio de la Procuraduría capitalina, Arenas Reyes dijo estar muy tranquilo y agradecido con la gente que lo ayudo, pero al mismo tiempo profundamente indignado por su detención.



“Me encuentro muy tranquilo, agradecido con toda la gente que estuvo siempre a mi lado, mi familia, amigos y medios, afortunado por todas las circunstancias que tenía para demostrar mi inocencia, pero también profundamente indignado por la injusticia que se cometió”, dijo.



Confirmó que no se detendrán las investigaciones que realiza la procuraduría capitalina por la muerte de Karen, la modelo argentina asesinada el 27 de diciembre pasado en un hotel de la delegación Benito Juárez.



Adelantó que, en los próximos días, quizá en esta misma semana, ofrecerá una rueda de prensa donde dará a conocer más detalles de su caso, desde su detención los primeros días de enero hasta su liberación la noche del lunes.



El actor no quiso decir si el procurador capitalino le ofreció una disculpa por la detención de que fue objeto e insistió en que los detalles del caso los dará en una conferencia.



Arenas Reyes fue detenido el 2 de enero pasado como presunto responsable de la muerte de la modelo argentina. La procuraduría capitalina dijo que su captura se basó en el dicho de tres testigos, una prueba documental y el registro de una placa de una motocicleta.



Este lunes un juez ordenó la inmediata libertad del actor debido a que logró probar que al momento del crimen él se encontraba en Medellín, Colombia, en la casa de su novia y no en la Ciudad de México donde ocurrió el crimen.