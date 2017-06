Transportistas de Colima reclaman seguridad a Peralta

COLIMA.- Choferes del transporte público paralizaron el servicio en protesta por los altos índices de inseguridad que se registran en la entidad, donde de manera cotidiana han sido víctimas de asaltos, y este fin de semana fue asesinado uno de ellos.



Cientos de transportistas de diferentes agrupaciones de la zona metropolitana del estado, se unieron este lunes por la mañana y realizaron una manifestación en sus unidades por las principales calles y avenidas, donde consigo llevaron el féretro de Don Fabián Mundo quien a los 72 años de edad y 35 años de servicio fue asesinado el pasado sábado después de sufrir un asalto.



Durante la caravana, arribaron a Palacio de Gobierno donde bajaron el ataúd y exigieron al gobernador Ignacio Peralta Sánchez garantizar condiciones de seguridad a las familias colimenses, así como a los choferes del transporte público que trabajan más de 20 horas al día sin prestaciones de ley ni seguridad social.



Entre lágrimas y coraje, los inconformes acompañados de familiares del difunto posteriormente acudieron a Casa de Gobierno donde también hicieron lo propio y exigieron justicia.



Los compañeros de Don Fabián Mundo, expusieron que ya había sufrido un asalto en otra ocasión y debía ese dinero, por lo que se resistió a un nuevo atraco donde perdió la vida.



Denunciaron que tienen que estar golpeados para que los concesionarios les crean que fueron asaltados, expuso uno de los choferes tras insistir que no cuentan con las prestaciones de ley.



Aunado a ello, exigieron que las unidades que manejan estén aseguradas ya que el Don Fabián no estaba asegurado, y en consecuencia el concesionario Fernando García Anaya mandó tan sólo 8 mil pesos para los gastos funerarios, esto a pesar de que es propietario de más de 30 unidades sin documentación en regla.



Al gobernador Ignacio Peralta, le exigieron apoyo para la instalación de un botón de pánico para que se intervenga cuando algún chofer se encuentre en situaciones de riesgo.



Finalmente, reiteraron que no cotizan al seguro social, son víctimas de hostigamiento laboral, no cuentan con reparto de utilidades ni tampoco vacaciones pagadas.



Cabe hacer mención que en las últimas 72 horas, más de 13 personas han sido asesinadas en diferentes municipios del estado.