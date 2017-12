Tomo un coctel de pastillas a diario: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El precandidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo ser hipertenso y tomar pastillas todos los días para que no se le suba la presión.



“También se la contesto, soy hipertenso, me tengo que tomar unas pastillas, un coctel de pastillas diarias para que no me aumente la presión y que yo no me enoje, que no me hagan hacer corajes los de la mafia del poder”, respondió sobre su salud física y mental.



De gira por Huautla de Jiménez, Oaxaca, el político tabasqueño calificó como banal la propuesta del precandidato del PRI, José Antonio Meade, de que los precandidatos se sometan a exámenes físicos, mentales y toxicológicos.



“Lo considero un asunto muy banal, el país tiene graves problemas y lo que estamos haciendo es proponer cómo vamos a enfrentar lo que le preocupa al pueblo de México”, expresó a los reporteros.