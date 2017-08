Todos los que aspiren a la candidatura presidencial del PRI tienen el camino abierto: Ochoa Reza 

CIUDAD DE MÉXICO.- En este momento, todos los aspirantes presidenciables del PRI, militantes o simpatizantes, tienen el camino abierto para contender por la candidatura, aseguró el dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza.



Luego de que aclaró que los presidenciables priistas son más de los cuatro que mencionó el senador Emilio Gamboa, precisó que el partido está abierto a revisar todos los perfiles y recordó que con la eliminación de candados en la pasada Asamblea Nacional ahora también pueden considerar a aspirantes ciudadanos.



"En la Asamblea Nacional terminamos con todos los candados, somos un partido abierto a la participación de los ciudadanos simpatizantes y de los ciudadanos militantes y en ese sentido seguiremos en estas semanas y meses con los procesos que nos permitan explicar a toda la ciudadanía los avances que trae la XXII Asamblea Nacional y también estaremos revisando los perfiles de las mujeres y de los hombres para que sean nuestras candidatas o candidatos", apuntó.



El político michoacano precisó que el Revolucionario Institucional convocará al Consejo Político Nacional al cierre del año para definir el método de selección del candidato presidencial, por lo que mientras se toma esa decisión continuarán revisando todos los perfiles de los aspirantes.



Ochoa Reza enfatizó que de cara a 2018, el PRI está concentrado en presentar las mejores propuestas para la población y en detener el avance del populismo por lo que reiteró que no perderán el tiempo en pleitos con "niños llorones", como su homólogo del PAN, Ricardo Anaya.



"Estamos concentrados en detener el avance del populismo autoritario que mucho daño le han hecho a muchos países de América Latina como Venezuela y que ciertamente México merece mejor destino", manifestó.



Ochoa Reza acusó que Anaya busca generar un conflicto entre partidos donde no lo hay, pues quiere distraer la atención, por lo que mejor le recomendó concentrarse en explicar los señalamientos en su contra.



"Es muy claro que él está tratando de generar un conflicto entre partidos, donde no lo hay. Lo que está sucediendo, es que él no ha encontrado cómo justificar los señalamientos que hay en su contra –por los medios de comunicación– sobre un enriquecimiento inexplicable de su persona y de su familia. Debería concentrarse mejor en eso, en lugar de estar buscando generar un enfrentamiento entre partidos políticos que no existe", enfatizó.



El líder nacional priista indicó que al tiempo que revisan los perfiles de los aspirantes para 2018, en lo que resta del año también mantendrán acercamientos con los líderes de otras fuerzas políticas para determinar las alianzas electorales.



Ochoa Reza estuvo en Durango, donde tomó la protesta a la nueva dirigencia del tricolor en la entidad, conformada por Enrique Benítez y Alicia Gamboa, y manifestó que al igual que en otras entidades donde el PRI es oposición trabajarán para recuperar la confianza ciudadana y hacer frente al desgobierno de las administraciones panistas.