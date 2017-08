Monreal 'le guiña el ojo' a PRD, PT y MC para candidatura en CDMX

El jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que, en la contienda para la candidatura a jefe de Gobierno capitalino, buscará el apoyo de todos los militantes de la izquierda, entre ellos del PRD, Movimiento Ciudadano y el PT.



“El PRD debería estar con Morena, toda la izquierda progresista debería estar con Morena”, insistió.



Durante la presentación de su libro “Una Visión Metropolitana Proyecto 2.5" en el Monumento a la Revolución, Monreal descartó la intervención de Andrés Manuel López Obrador para decidir con “su dedo” quién será el candidato de Morena a la administración capitalina.



“No lo creo, él no opera de esa manera, él es un hombre limpio. He hablado con López Obrador, pero se va a mantener imparcial, está esperando la decisión de la encuesta”, indicó.



Monreal Ávila aseguró que la encuesta será a más tardar el próximo fin de semana. “Seguramente la encuesta va a ser muy rápido, de inmediato. Ya una vez que se aprobó ayer, seguramente (se hará) la próxima semana. Es función del Consejo mandar a hacer la encuesta”.



En su discurso, ante los que él mismo calculó en unos 10 mil asistentes, el jefe delegacional de Cuauhtémoc indicó que ya está listo para contribuir al triunfo de Morena y de Andrés Manuel López Obrador en el 2018.



“Estoy listo para aportar, desde la Ciudad de México, una nueva mayoría que haga triunfar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República”, afirmó.



Expuso que la mayor parte de la encuestas lo ubican desde ahora en la preferencia y en la confianza ciudadanas. Sin embargo, aseguró que la tarea no será fácil, pues la ciudad, para ser gobernable y sostenible, requiere de un nuevo acuerdo social, económico y político entre la autoridad y la población para combatir la desigualdad, la inseguridad y la corrupción.



Monreal Ávila convocó a una gran cruzada por la regeneración, la renovación y el rescate de la Ciudad de México. “Queremos que la ciudad siga siendo lo que siempre ha sido: un referente nacional de desarrollo social y económico; de educación y cultura; de ciencia y tecnología; de salud y respeto al medio ambiente; de democracia y participación ciudadana; de inclusión y no marginación de los grupos sociales vulnerables y en especial de sus pueblos originarios; de humanismo y respeto a los derechos humanos”.



Mencionó que para esta gran cruzada por la regeneración y el rescate de la ciudad, cuenta con un plan de ruta, una guía de acción que llamó “Una visión metropolitana. Proyecto 2.5”.



Finalmente, detalló que su plan contempla siete ejes rectores: seguridad y movilidad ciudadanas, para eliminar el riesgo de violencia y el miedo en nuestros hogares, nuestras calles y nuestras colonias; desarrollo con equidad social, para que la educación de calidad, el acceso a la salud y la seguridad social, la cultura y la creatividad, y el acceso a la vivienda digna, acrecienten la calidad de vida de nuestros habitantes; crecimiento sustentable, para que la ciudad siga creciendo sin sacrificar el interés vital prioritario de preservar y mejorar el medio ambiente.



También incluye desarrollo urbano orientado a las personas, para que el urbanismo con sentido humano sea la prioridad; una ciudad inteligente, competitiva y productiva, para que la ciudad sostenga e incremente su posición nacional e internacional como polo de inversión pública, privada y social; un gobierno abierto, honesto, plural y con amplia participación ciudadana; para combatir de manera frontal la corrupción; y por último la capital de la justicia y los derechos humanos, para que en los juzgados y tribunales se contribuya a la convivencia pacífica en la ciudad y a la reducción de la violencia.



