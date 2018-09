Titular de Seguridad Pública Acapulco denuncia retención ilegal para obligarlo a renunciar

ACAPULCO.- El secretario de Seguridad Pública en Acapulco, Max Lorenzo Sedano, denunció que se encuentra retenido de manera ilegal en las instalaciones de esta corporación desde hace tres días, para obligarlo a renunciar "sin justificación alguna".

Acusó al fiscal general del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barila, y al director de la Policía Investigadora Ministerial, Esteban Maldonado, de amenazarlo para que renuncie, a pesar de no haber incurrido en algún delito o tener una acusación en su contra.

"No se exactamente porqué no puedo salir de aquí, pero el fiscal les ha ordenado a los policías ministeriales de que me mantengan aquí recluido y asegurado, por lo que ya llevo aquí tres días", comentó.

En una improvisada conferencia de prensa, anunció que tramitó un amparo pues le advirtieron que deberá entregar lo que tiene bajo su resguardo a representantes de la Contraloría Estatal, incluyendo su renuncia irrevocable al cargo que aún ostenta.

Asimismo, denunció que durante el operativo que realizaron fuerzas federales para asumir el control de la corporación, le quitaron una pistola especial que le otorgó la Marina cuando se retiró, además de 30 mil pesos en efectivo, dos tarjetas de crédito y hasta un perfume nuevo que tenía guardado en su oficina.

"Sin dudas lo mío es de tipo personal, pero lo que le debe interesar a la gente es saber que su policía esta bien. Tenemos un gran número de elementos acreditados y al 50.3 por ciento del personal que esta en trámite de recibir la nueva tarjeta de registro policial, y hasta donde tengo información somos el único municipio que ha cumplido en esto".

Finalmente, Sedano Román rechazó que la corporación haya sido infiltrada por un grupo de la delincuencia organizada, como dijo el gobernador Héctor Astudillo Flores, quién señaló al Cártel Independiente de Acapulco de estar detrás de ello.

"Eso no es cierto y prueba de ello es que si pensaban encontrar paquetes con drogas y mariguana, pues no encontraron nada, absolutamente nada", concluyó.