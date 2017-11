Titular de Sedesol llama a blindar los programas sociales en estados y municipios

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda Nava, lanzó un llamado para blindar en todo el país los programas sociales, para evitar que se condicione el voto en los próximos comicios.



Al clausurar el primer día de trabajos del Seminario Buenas Prácticas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el secretario pidió a los encargados, a nivel federal, estatal y municipal, de programas sociales, firmar un convenio de colaboración con el Instituto nacional Electoral que vigile no se de uso partidista a los apoyos sociales.



“Lo que sí creo que es fundamental, es que todos los actores que manejan programas de desarrollo social, no solamente a nivel federal, a nivel local, a nivel municipal, se blinden; se genere un blindaje perfectamente establecido; qué mejor que a través de reglas muy claras para todos, a través de convenios que debemos firmar con todas las autoridades de cara al proceso de blindaje electoral, con el Instituto Nacional Electoral del país”, señaló en entrevista al finalizar su participación en el foro.



Aseguro que de parte del gobierno federal habrá un severo blindaje electoral a programas como Prospera, Adultos Mayores, Liconsa, Diconsa, Estancias Infantiles y Comedores Comunitarios. Aseguró que se debe vigilar que no se utilicen despensas a cambio de votos.



“No se vale utilizar un solo centavo a cambio de un voto, por una despensa o por un programa social. Y tampoco se vale que insultemos la inteligencia del votante pensando que por una despensa se va a generar un voto específico para determinado partido. No se vale el abuso a la gente que más lo necesita, en tiempos electorales que se busca un voto”, añadió.



Destacó que no se podrá dejar de entregar el apoyo de programas como Prospera o Adultos Mayores, ya que “debemos entender que hay programas que son imposibles de detener” porque atienden a personas con alta vulneración.



Asimismo, el funcionario se pronunció por una modificación a la Ley de Desarrollo Social, a través del Plan Nacional de Inclusión, para homologar los programas que se entregan en los tres niveles de gobierno y de esa manera aprovechar los recursos que se tienen para desarrollo social.



Además, durante su ponencia frente a presidentes municipales y delegados de Sedesol en el Palacio de Medicina, el funcionario pidió a los ayuntamientos utilizar en lo que se debe los recursos del FAIS, ya que son, en 90 por ciento, los gobiernos municipales quienes reciben los recursos.



“Quiero decirles que los tiempos electorales, no nos deben detener, a nadie, en nuestros programas de desarrollo social. Primero que nada está la gente, primero que nada está su obligación, sea del partido que sea, y sea del candidato que ustedes pretenden que gane, pero antes está nuestra obligación con programas sociales”.



En la ceremonia participó el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; el alcalde de Ecatepec, Indalecio Ríos y el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo, Javier García Bejos.