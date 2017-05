“Tiempos de definiciones, no de canallas”, dice AMLO a PRD, PT y MC

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador hizo un nuevo llamado a los dirigentes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano para ir juntos en los comicios del Estado de México, y subrayó que “son tiempos de definiciones y no tiempos de canallas”.



De hecho, el dirigente de Morena estableció un plazo para la definición de esos partidos: antes de los comicios del 4 de junio.



De lo contrario, advirtió, “no vamos a poder ir juntos en el 2018, en la elección presidencial”.



“Son tiempos para poner principios e ideales por delante”, enfatizó el líder del Movimiento Regeneración Nacional en un video distribuido por sus redes sociales.



El tabasqueño recalcó que tiene que hablar fuerte porque “se piensa que estoy amenazando, que es como un ultimátum”, pero aseguró que no es así, que lo está haciendo despacio para que no se sienta que es un acto autoritario o intransigente”.



