Proyecto del Tribunal Electoral va por anulación de elecciones en Puebla

PUEBLA.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analizará esta semana el proyecto de resolución sobre las impugnaciones de la elección de la gubernatura de Puebla, que ganó la panista Martha Erika Alonso, en la que propone su nulidad.

El proyecto de sentencia del magistrado José Luis Vargas Valdés, del Tribunal, propone la anulación y repetición de los comicios, así como la revocación a la constancia de mayoría de Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa del actual senador Rafael Moreno Valle Rosas.

Vargas Valdez hizo público el proyecto que presentó a los magistrados electorales que forman parte de la Sala Superior con el objetivo, dijo, de abonar a la transparencia y “frenar cualquier intento presión política sobre el pleno del TEPJF”.

En su propuesta, indicó que el proceso electoral en Puebla acumuló diversas irregularidades que fueron acreditadas.

Entre ellas, refiere el proyecto de casi 500 hojas, destaca el indebido resguardo de la paquetería electoral, que afectó las condiciones de validez de la elección, los actos de violencia en las casillas, la negligencia por parte del Instituto Electoral Estatal (IEE) en el manejo incorrecto y el resguardo de la papelería de la elección, y la vulneración de la cadena de custodia.

“Se afectó de manera grave el principio de certeza al demostrarse que, l) no se notificó a los representantes de los partidos políticos el desarrollo de las 50 diligencias de apertura de bodega; ll) personal de la autoridad local abrió paquetes electorales; lll) la bodega central no atendía las disposiciones en materia de seguridad, pues ésta contaba con más de un acceso principal, lV) la bitácora y las actas circunstanciadas levantadas por la Oficialía Electoral para dar fe de las diligencias de apertura y cierre contienen inconsistencias que impiden considerar que fueron medios efectivos para el registro y documentación de los accesos al área de resguardo, y V) no existe registro de las cámaras de video de seguridad que permita corroborar el debido resguardo de los paquetes”, dicta el proyecto de sentencia.

Por ello, el proyecto propone que “en plenitud de las atribuciones que el artículo 99 de la Constitución Federal reconoce a este órgano jurisdiccional se determina anular la elección a la gubernatura de Puebla, en aras de tutelar el derecho de la ciudadanía de elegir, mediante sufragio libre, secreto y directo a sus gobernantes”.

Incluso plantea que, ante la gravedad de las irregularidades cometidas por los consejeros del IEE de Puebla, se dé vista al Instituto Nacional Electoral (INE) para que inicie los procedimientos de remoción.