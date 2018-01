TEPJF ratifica la validez  de recursos donados por partidos a damnificados 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez para que los recursos a los que renunciaron los partidos sean destinados para apoyar a los damnificados por los sismos de septiembre del año pasado.



La Sala Superior desechó el recurso que presentó Movimiento Ciudadano para impugnar el apartado III del Informe sobre la renuncia al financiamiento público de los partidos políticos nacionales, en el que se establece que el destino de dichos recursos será para el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (Fonrec).



El proyecto de resolución de la magistrada presidenta Janine Otálora Malassis, aprobado por unanimidad, estableció que el partido debió impugnar la determinación de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a partir de la notificación de los oficios y no del informe, por lo que al no hacerlo consintió tales actos.



Por otra parte, el TEPJF también desechó el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que presentó Juan Palacios Dávila para impugnar el decreto 352, emitido por el Congreso de Nuevo León, mediante el cual aprobó la licencia temporal de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco para participar como aspirante a candidato independiente a la Presidencia de la República.



Los magistrados electorales determinaron su desechamiento debido a que este tema escapa a la materia del derecho electoral que corresponde al TEPJF.



Ordena a Graco que proponga un aumento presupuestal para el Tribunal Electoral local



También ordenó al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, que presente una propuesta de incremento presupuestal para el Tribunal Electoral estatal, que se sujete al proyecto original.



La Sala Superior resolvió el juicio electoral presentado por la autoridad electoral judicial local, en el que impugnó el presupuesto aprobado para el ejercicio de este año.



Los magistrados electorales determinaron que el mandatario infringió la legislación al modificar el proyecto presupuestal que originalmente había presentado el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), en el que solicitó 41.5 millones de pesos y que ajustó a 18 millones.



Puntualizaron que la actuación de Ramírez fue contraria al marco legal y constitucional al reducir el presupuesto solicitado, ya que corresponde al Tribunal presentar la propuesta que sólo debe ser remitida por el gobernador a la Legislatura.



“El Congreso del estado de Morelos no estuvo en aptitud de analizar, debatir y en su caso modificar el presupuesto aprobado por la propia autoridad electoral judicial local, dado que la propuesta original por 41 millones 500 mil pesos ya había sido modificada y ajustada a un monto de 18 millones de pesos por el titular del Ejecutivo estatal”, explicó la magistrada Mónica Soto.



Y advirtió: “La injerencia del titular del Poder Ejecutivo en Morelos evidencia desde esta posición un exceso en las atribuciones y pone en riesgo el correcto funcionamiento del TEEM”.