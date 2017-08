Ordenan recuento en 556 casillas de la elección mexiquense

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el recuento de los votos en 2.98 por ciento del total de las casillas que se instalaron el pasado 4 de junio para la elección de gobernador del Estado de México.



La Sala Superior resolvió los 61 juicios de revisión constitucional que interpusieron Morena, PAN, PRD y PT, en los que solicitaron un nuevo escrutinio y cómputo de las casillas, de los cuales desestimó ordenar el recuento en 16 mil 523 casillas.



El proyecto de resolución que aprobaron por unanimidad los magistrados electorales estableció que en dichas casillas no se actualizó ningún supuesto que de acuerdo con la legislación electoral del Estado de México avale un nuevo escrutinio de los sufragios.



Sin embargo, el TEPJF avaló el recuento en 556 casillas que corresponden a 31 distritos electorales y representan 2.98 por ciento de las 18 mil 605 casillas que se instalaron en toda la entidad durante la pasada jornada electoral.



Según el conteo rápido de la autoridad, el ganador de la elección es Alfredo del Mazo, del Revolucionario Institucional (PRI).

La magistrada presidenta, Janine Otálora Malassis, apuntó que el objetivo del TEPJF al emitir esta resolución es brindar certeza al proceso electoral mexiquense y le permitirá a la Sala Superior pasar a una siguiente etapa en la calificación de los comicios.



“Lo que pretende el pleno de esta sala superior es dotar de certeza el proceso electoral celebrado en el Estado de México para la elección del gobernador, de esta forma cerramos una etapa relacionada con la impugnación de dicha elección, necesaria para que la Sala Superior pueda resolver en definitiva sobre las impugnaciones de la elección de gobernador, a fin de cumplir con la obligación que nos impone la Constitución de garantizar la constitucionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones electorales”, expresó.



El recuento de las 556 casillas se llevará a cabo este fin de semana en la sede de la Sala Regional de Toluca del TEPJF, por lo que el sábado se trasladarán los paquetes y comenzará el nuevo escrutinio y cómputo a las 9:00 horas del domingo, en sesión permanente hasta que se concluya.



El proyecto aprobado detalló que no se aceptó la pretensión de los partidos de ordenar un recuento en las demás casillas debido a que algunas ya fueron objeto de recuento, en otros casos no se hizo esta petición en términos de la ley electoral, no existen discrepancias entre actas y cómputos y los votos nulos no fueron mayores a la diferencia entre el primero y el segundo lugar de la casilla.