TEPJF ordena al PRI bajar spots

Por no contar con los permisos correspondientes para al uso de imágenes de menores de edad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al PRI bajar del aire los promocionales “Creo en lo que veo infraestructura” y “Creo en lo que veo educación”.



Ignacio Labra Delgadillo, representante del PAN, ante la junta local del Instituto Nacional Electoral del Estado de México, recordó que su partido presentó una queja ante el INE por el uso de niños en dichos spots, sin embargo el órgano electoral no sancionó al PRI.



“Por ese motivo presentamos un recurso de revisión ante el TEPJF, quien ordenó la inmediata suspensión de la transmisión en televisión de los promocionales".



Labra Delgadillo afirmó que seguirán vigilando que se cumpla la ley electoral, y no permitirán “pasar nada que este fuera de ella”.



El pasado 9 de marzo el PAN presentó ante el INE la denuncia contra el PRI del Estado de México y su candidato Alfredo del Mazo Maza, por utilizar en spot a niños sin contar con los permisos respectivos.